Calabria Verde: ok al Bilancio di previsione e a quello pluriennale 2024/2026

In data 8 marzo 2024, il Direttore Generale dell’Azienda Calabria Verde ha approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2024 e quello pluriennale 2024/2026.

Dopo diversi anni di gestione finanziaria provvisoria, scaturenti da complesse vicissitudini risalenti negli anni che hanno imposto considerevoli sacrifici con ricadute sul piano organizzativo, si profila ora per l’Ente – si legge in un comunicato stampa dello stesso ente – un ulteriore passo avanti verso il risanamento gestionale generale.

Con detto strumento economico-finanziario, contente le poste attive previste nel Bilancio della Regione Calabria, in ambito al Piano Attuativo di Forestazione recentemente approvato dalla Giunta Regionale, si concretizzano le azioni sinergiche fraAzienda Calabria Verde e i Dipartimenti regionali competenti e si profilano favorevoli prospettive per le complesse attività di prerogativa dell’Ente strumentale, impegnato, come noto, con oltre 4000 unità di personale (sorveglianza Idraulica, dipendenti delle ex AFOR, Comunità Montane, Consorzi di bonifica ed in ultimo i precari di cui alla Legge 15/2008), nella gestione e valorizzazione del patrimonio boschivo regionale affidato in gestione, nelle attività di lotta agli incendi boschivi e nel servizio di sorveglianza idraulica in ambito del territorio regionale.