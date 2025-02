Concerto del duo pianistico Aurelio e Paolo Pollice all’ex Convento dei Gesuiti sede del Conservatorio di Musica di via Corsea di Vibo Valentia

Giovedì 13 febbraio 2025 alle ore 18,00 presso l’ex Convento dei Gesuiti oggi una delle sedi del Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca avrà luogo alle ore 18,00un concerto del duo pianistico composto dai fratelli Aurelio e Paolo Pollice. L’evento è uno degli appuntamenti della stagioen musicale promossa congiuntamente dal Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia e da AMA Calabria ETS e realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura direzione Generale Spettacolo e della Regione Calabria.

Aurelio e Paolo Pollice si sono diplomati in pianoforte rispettivamente con Sergio Perticaroli al Conservatorio di Roma e con Antonio Ballista al Conservatorio di Milano. Dopo aver vinto, numerosi concorsi pianistici nazionali, importanti, per la loro formazione musicale sono stati gli incontri con i Maestri Vincenzo Vitale, Nunzio Montanari, Massimo Bertucci e Sergio Fiorentino. Svolgono un’intensa attività concertistica che li ha portati nelle più importanti città italiane per prestigiose società tra cui, Milano Serate musicali, Napoli Associazione Scarlatti, Palermo Amici della Musica, ed in Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Israele, U.S.A. ed in Messico. Hanno eseguito numerosi concerti per pianoforte a quattro mani e due pianoforti e orchestra con celebri complessi come I Solisti di Sofia, I Solisti di Zagabria, la Camerata Russa, l’Orchestra Filarmonica Polacca… e registrato per Radio France, Radio Vaticana, Radio tre, e Radio Clasica e Radio Nacional de Espana. Ospite di prestigiosi festivals internazionali, il Duo ha, tra l’altro, presentato in prima esecuzione assoluta opere di Anzaghi, Boccadoro, Bosco, Del Corno, Molino, Castiglioni, Lorenzini. Insegnano Pianoforte presso il Conservatorio di Vibo Valentia dove svolgono un’intensa ed appassionata attività didattica Tengono corsi e master classes in Italia ed all’estero (Bulgaria, Romania ed Ungheria) con allievi vincitori di numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali.

Il duo presenta un originale programma dal titolo Il giro del mondo in 80 giorni: un viaggio musicale sulle tracce di Mr. Fogg.