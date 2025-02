Recital della pianista Rebecca Forelli all’Auditorium Comunale di Filadelfia

Sabato 22 febbraio 2025 alle ore 18,30 presso l’Auditorium Comunale di Filadelfia avrà luogo un recital della giovane pianista Rebecca Forelli organizzato congiuntamente da AMA Calabria ETS e dall’Associazione Culturale Musicale Filagramma con il sostegno del Ministero della Cultura direzione Generale Spettacolo e della Regione Calabria.

Rebecca Forelli, nata a Soveria Mannelli (CZ) il 7 ottobre 2001, intraprende lo studio del pianoforte all’età di 8 anni. La sua grande passione per lo strumento le permette di essere ammessa al Conservatorio di Vibo Valentia tre anni più tardi. Parallelamente al percorso musicale consegue il Diploma al Liceo Psico- Pedagogico di Vibo Valentia con votazione 100/100 e Lode, conseguendo pochi mesi dopo il Diploma Accademico di primo livello sotto la guida di Aurelio Pollice. Corona il suo percorso accademico, l’anno successivo in Didattica, con il massimo dei voti e la lode. É vincitrice di premi in concorsi nazionali e internazionali, tra cui il primo premio al Concorso “Città di Spinazzola” e il terzo al Concorso Internazionale “Great Music Event” di Cosenza. Si è perfezionata con pianisti come Paolo Vergari e Giuseppe Greco, intraprendendo un rapporto didattico proprio con il Maestro Greco al Conservatorio Duni di Matera, dove ha concluso il Biennio Superiore in Pianoforte solistico con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore nel 2024. La sua instancabile curiosità nei confronti delle discipline musicali le ha permesso di prendere parte a seminari sulla didattica, la divulgazione e l’approfondimento del repertorio pianistico, sulle nuove tecnologie musicali e la comunicazione in numerosi conservatori tra i quali Benevento, La Spezia, Milano e Matera. Sempre a Matera frequenta il Biennio in Maestro Collaboratore sotto la guida di Giuseppe Ciaramella. Si esibisce in qualità di solista, ma anche in duo con la pianista Anna Lucia Trimboli. Inoltre ha preso parte ai concerti organizzati da MusicArte in collaborazione con Chorus Inside Basilicata/Federcori in qualità di Pianista, con la partecipazione della Polifonica Rosa Ponselle e delle soliste Carrieri, Casalino, Fiorentino, Scarano con la direzione del M° Giuseppe Ciaramella.

L’apprezzato pianista propone un programma con musiche di Federic Chopin e Robert Schumann.