Vibo, domani il concerto del tenore Raffaele Tassone e della pianista Victoria Khalilova

Martedì 7 maggio 2024 alle ore 18,00 presso la Sala Convento Ex Gesuiti del Conservatorio avrà luogo un concerto del tenore Raffaele Tassone e della pianista Victoria Khalilova. L’evento è organizzato dal Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia e da AMA Calabria con il sostegno del Ministero della Cultura direzione Generale Spettacolo e della Regione Calabria.

Raffaele Tassone ha conseguito numerosi titoli accademici presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, è vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali. Di canto distinguendosi per la qualità e potenza della voce. Oltre che in Italia si è esibito in Canada, Russia e ha cominciato ad essere presente in importanti produzioni operistiche.

Victoria Khalilova, dopo aver conseguito in Russia numerosi titoli accademici, e aver vinto diversi concorsi internazionali è venuta in Italia dove ha studiato presso il Conservatorio di Vibo Valentia facendosi apprezzare per impegno e talento musicale. Negli ultimi anni dedica parte del suo tempo alla collaborazione con importanti cantanti italiani e stranieri.

Il programma prevede l’interpretazione di opere di Antonín Leopold Dvořák, Edvard Grieg, Gabriel Fauré, Giacomo Puccini, Richard Strauss, Franco Alfano, Ottorino Respighi, Ildebrando Pizzetti, Erich Wolfgang Korngold