Spostato al 17 agosto il concerto dei Jalisse a Cinquefrondi

Il concerto dei Jalisse, previsto per il 13 agosto a Cinquefrondi, per sopraggiunti impegni tecnici, è stato posticipato al 17 Agosto.

L’Amministrazione Comunale e gli Artisti, tenendo molto alla realizzazione dell’evento tanto atteso, hanno superato gli imprevisti, al fine di regalare al pubblico una serata di emozioni e di grande musica.

Venerdì 28 luglio 2023 è uscito il videoclip dei Jalisse che accompagna il loro nuovo singolo Perdono, già in radio e su tutte le piattaforme dal 30 giugno. Il video condensa in immagini emozionali ed intime al tempo stesso, il messaggio del brano, che vede come protagonista l’Amore. Un sentimento che Alessandra e Fabio con la loro vita privata ed artistica, non hanno mai smesso di testimoniare. Ad aprire e chiudere il videoclip, non a caso, Aurora, una delle figlie e Bruna, la mamma di Alessandra, per raccontarne ogni sfumatura, in qualunque stagione della vita. Un sentimento circolare, potente, con cui Alessandra e Fabio, nell’acqua, avvolti da una luce quasi abbagliante, con semplicità ci parlano della loro storia d’amore: sostenendosi a vicenda, nuotando insieme o stringendosi in un abbraccio.