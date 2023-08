Concerto sotto le stelle nella piazza Silipigni a Gioia Tauro

Venerdì 11 agosto 2023 alle ore 21,30 nella piazza Silipigni avrà luogo il concerto sotto le stelle con protagonisti l’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria diretta da Ferruccio Messinese con la partecipazione in qualità di solista alla voce di Maria Tramontana, voce cui si aggiunge il Filagramma jazz septet composto da Vito Procopio e Bruno De Santis sax contralto, Sergio Sirianni, sax tenore, Francesco Gugliotta, sax baritono, Giuseppe Gugliotta, basso, Vittorio Viscomi, chitarra e Simone Gugliotta, percussioni. L’evento è promosso dal Comune di Gioia Tauro in collaborazione con l’Associazione Musica Insieme e AMA Calabria.

L’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria, ensemble nato all’interno di MUSICA INSIEME di Gioia Tauro (RC) risulta composta da circa 50 giovani provenienti da diverse province della Calabria. Nel corso della sua attività ha partecipato a più di 250 esibizioni, eventi tenutisi in Calabria, Puglia, Campania, Umbria, Sicilia, Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Toscana. Ha partecipato a numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali di Musica conseguendo numerosissimi primi premi e Premi Assoluti. Il repertorio è vasto ed eterogeneo e comprende brani della tradizione classico-sinfonica, arrangiamenti di musica per film e brani di musica napoletana e leggera americana. Presidente onorario dell’Associazione è S. E. Mons. Francesco Milito, Vescovo della Diocesi di Oppido Mamertino – Palmi (Rc). Presidente di MUSICA INSIEME, Direttore Artistico del Complesso, responsabile e docente preparatore del settore violini e viole, è la prof.ssa Caterina Genovese: diplomata in violino e laureata in Storia e Filosofia, attualmente è docente di ruolo presso l’Istituto Comprensivo Statale “Pentimalli” di Gioia Tauro. Direttore musicale dell’Orchestra è il M° Ferruccio Messinese che da anni si distingue nel panorama regionale per la qualità del suo impegno volto a sostenere le attività musicali delle giovani generazioni.

Partecipa in qualità di solista al concerto Maria Tramontana la cui voce potente e duttile è ben nota al pubblico e costituirà certamente un grande richiamo per il concerto.

In programma brani del repertorio napoletano, jazz, classico e musica da film.