L’Irish band reggina Glueckners si aggiudica “Sanremo Rock”

I Glueckners infiammano l’Arena dello Stretto e conquistano la finale della 36* edizione di Sanremo Rock e Trend Festival.

L’Irish band reggina sabato 22 luglio, ha portato sul palco sonorità celtiche e commistioni pop rock con due brani, “Let me fly to him” e “Quello che resta di me”, composti a quattro mani dalla cantante del gruppo Paola Nicolò e dal chitarrista Teddy Condello, edizioni Miseria e Nobiltà SAS di Milano.

Con un’esibizione che ha conquistato giuria e pubblico, i musicisti reggini, si aggiudicano la partecipazione alla fase finale del concorso che culminerà con l’esibizione nel mese di settembre al teatro Ariston, tempio della musica italiana.

“Dopo il riscontro ottenuto al concorso European Celtic Contest a Castellarano in provincia di Reggio Emilia lo scorso giugno, siamo felicissimi di questa magnifica esperienza al Sanremo Rock. Andare in finale a confrontarci con musicisti di valore è per il gruppo motivo di orgoglio e insieme momento di crescita professionale e scambio emotivo” afferma Paola Nicolò.

“Un grazie al pubblico che ci ha supportati con avvolgenti applausi, alla giuria e agli organizzatori della manifestazione” conclude l’arpista Aurora Surace.

Le semifinali multiregionali del concorso, organizzato da Nove Eventi con un Tour Live in tutta Italia, hanno visto la partecipazione all’Arena dello Stretto di artisti provenienti da Basilicata, Calabria, Puglia e Campania.

I Glueckners nascono nel 2002 a Reggio Calabria.

Immaginando un nuovo stile, attraverso un sound affascinante e ricercato, la band fa rivivere le antiche melodie e i coinvolgenti ritmi irlandesi con contaminazioni pop rock, creando sonorità innovative e in continua evoluzione.

Tra le loro produzioni ricordiamo l’album “The book of legends”, progetto pubblicato nel 2020, edito da Miseria e Nobiltà SAS di Milano e Ideo Music, con musiche di Teddy Condello, Domenico Mazza, Gianluigi Lombardo e testi di Paola Nicolò e Teddy Condello. L’album racchiude le loro radici, dando nuova linfa alle storie e leggende della Calabria.

Nel 2017 producono “Ye olde legend”, Live in studio pubblicato dall’etichetta discografica Sinergie, dove vengono rielaborati brani portati al successo da artisti del panorama Pop e Folk Irlandese come The Corrs, The Cranberries, Bob Geldof, Blackmore’s Night e Loreena Mc Kennitt, in arrangiamenti studiati e sviluppati in chiave Glueckners.

Negli anni la Band partecipa a numerosi eventi tra i quali ricordiamo: XV edizione della Festa dell’ Unicorno a Vinci, Varenna Festival a Trezzo sull’Adda, Bustofolk, Paleariza, I Nebrodi in festa, Festa di Beltane.