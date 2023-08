“Tarantella Power”: iscrizioni a corsi e laboratori in scadenza. Lo start del Festival domenica 27 agosto a Monasterace

Conservatorio, spendibile come credito formativo in diversi ambiti.

Le attività comuni prevedono Acustica, psicoacustica, percezione: le “rappresentazioni visive del suono (Docente: Giorgio Adamo); il canto alla chitarra battente (Docente: Salvatore Megna); Ritmologia, Guida alla consapevolezza ritmica (Docente: Andrea Piccioni); Polifonie della Calabria, con il gruppo Le Mystère des voix calabres in collaborazione con il progetto La Calabria per Dante.

I laboratori di: Musica arabo-balcanica per ensemble di fiati e percussioni, docente Basel Rajoub (Siria); Musica mediorientale per ensemble di archi e percussioni, Docente: Salah Namek (Siria); Chitarra elettrica e musica popolare, come (e perché) conoscere e usare le forme musicali tradizionali in un contesto pop e rock, docente Bruno Giurato; Etnocoreografie, intrecci creativi tra elaborazioni musicali e coreutiche, docente Francesca Trenta.

I corsi si articolano nelle seguenti attività: Danza 1, la viddhaneddha (Comprensione del ritmo e dei passi, postura e figure, con approccio al movimento danzato – anche per chi non ha esperienza della danza), docente: Francesca Trenta; Danza 2, la viddhaneddha (Relazioni fra i danzatori, modalità espressive ed improvvisative – di approfondimento per chi ha esperienza della danza), docente: Antonio Critelli; Canto tradizionale (Il repertorio, la vocalità, la varietà del canto tradizionale), docente: Gabriella Aiello; Organetto 1(Principi e procedimenti dell’improvvisazione nella musica per danza in Calabria preferibilmente sul 2 bassi), docente: Fortunato Verduci; Organetto 2 (Masterclass internazionale), docente: Markku Lepisto (Finlandia); Chitarra Battente (Dalla musica tradizionale alla composizione), docente: Francesco Loccisano; Tamburello 1 (Tradizionale calabrese), docente: Danilo Gatto; Tamburello 2 (Dalle altre musiche tradizionali alla musica contemporanea), docente: Andrea Piccioni; Lira calabrese (Tecniche e repertorio dello strumento), docente: Gabriele Trimboli; Tessitura tradizionale (Corso base di tessitura su telaio a due licci), docente: Mirella Leone.