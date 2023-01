Reggio, sale l’attesa per lo spettacolo di Max Angiorni al teatro “Cilea”

Max Angioni pronto a sbarcare al teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, sabato 28 Gennaio alle ore 21 con il suo live show “Miracolato” – Limited edition. Max che si consacra come il principale talento emergente del panorama comico nazionale, con il suo tour, ha attraversato i teatri e le piazze di tutta la penisola, dal Trentino alla Sicilia, con più di 30mila biglietti venduti e l’80% di sold out.



Inoltre, quest’anno il fortunato spettacolo, scritto dallo stesso Angioni insieme ad Alessio Tagliento, si spingerà anche oltre i confini nazionali, con repliche previste in Svizzera e in Inghilterra, dove il comico sarà il primo italiano della storia a calcare il palco del mitico Comedy Store.



E c’è grande attesa in riva allo Stretto per il grande evento (spettacolo prodotto dalla Vera Srl, per la regia di Ester Montalto) che porterà a calcare la massima culla dell’arte reggina un vero “tsunami” della comicità, reduce dai successi di “Italia’s Got Talent”, “Zelig”, “Le Iene” e “Lol2”, oltre al crescente percorso televisivo.



Max brilla in teatro con la verve della sua Stand-up Comedy divertendo il pubblico che lo segue ovunque e ne apprezza i testi ben scritti e adatti a grandi e bambini.



Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista di questo show, in cui il comico racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo, alle ormai note rivisitazioni dei miracoli.



Tra interazioni con gli spettatori e incursioni nei suoi folli personaggi, resi celebri dai passaggi tv e dai social network, il talento di Angioni offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana.



La comicità e l’immaginazione del giovane Max diventano strumenti per esorcizzare la realtà, attraverso un filtro surreale e inaspettato, in cui il pubblico si riconosce e si abbandona, in due ore di puro divertimento, tutto d’un fiato, in cui si ride senza freni, dal primo all’ultimo istante.



E’ ancora possibile acquistare i biglietti dello spettacolo su Ticketone https://rb.gy/bdmulu e per maggiori info è attivo il numero di telefono 342.6469617