Bronzi 50, tutto pronto per la rassegna teatrale “Letture dalla Magna Grecia”

Prende il via nel prossimo weekend la rassegna teatrale “Letture dalla Magna Grecia”,

parte integrante del programma finanziato dalla Regione Calabria per la celebrazione del

50° Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Si tratta di quattro appuntamenti, dal 24 al 27 settembre prossimi, con grandi nomi del

teatro italiano e una serie di interventi artistici e spettacolari all’interno dei principali spazi

d’arte della Magna Grecia, da Reggio Calabria a Locri passando per Casignana,

raccontando un territorio unico al mondo, metafora dell’incontro tra culture e da sempre

crocevia del Mediterraneo.

A salire sul palco in questa riscoperta della ricchezza e della storia della Magna Grecia,

saranno Antonio Catania, Anna Bonaiuto, Pasquale Anselmo, Annamaria De Luca,

Max Mazzotta, Giuliana De Sio, Debora Caprioglio e Francesco Montanari che – tra

Platone e Socrate, Ulisse, Aristofane e molti altri – faranno incontrare sul palco mitologia,

storia e teatro intorno a quella culla di cultura che è stata la Magna Grecia, connubio di

miti e stili che ha dato vita a leggende e narrazioni, oggi terra da scoprire e vivere 12 mesi

l’anno.

“Rendiamo esecutivo – ha dichiarato il vicepresidente della Giunta regionale con delega al

ramo, Giusi Princi – un primo progetto del più ampio piano che abbiamo predisposto per

celebrare il ritrovamento dei bronzi, che ci vedra’ impegnati sino al prossimo agosto 2023

in una serie di attività di carattere nazionale ed interazionale, tutte finalizzate a raccontare

questa Calabria che si rilancia partendo dal suo patrimonio storico”.

Con la direzione artistica di Lindo Nudo e curate da Vincenza Costantino, le Letture

della Magna Grecia avranno luogo dal 24 al 27 settembre 2022 (sempre alle 19.00 a

ingresso gratuito) in spazi storici e suggestivi della Calabria: dal Museo Archeologico

Nazionale di Reggio Calabria – che il 24 settembre sarà il palco della BrisElenadi Anna

Bonaiuto e della Mitica Calabria di Antonio Catania – al Museo Archeologico di Locri,

che il 25 settembre prenderà vita grazie ai brani tratti da Timeo e ilSimposio di

Platoneportati in scena da Pasquale Anselmo e il liberoadattamento in chiave di monologo

della Lunga notte di Medea di Annamaria De Luca. E ancora: il 26 settembre, a

Casignana Villa Romana, Max Mazzotta interpreta I Cavalieri di Aristofane mentre

Giuliana De Sio leggerà le avventure di Ulisse attraverso i Mostri Polifemo e Maga Circe. Il

27 settembre, a Piazza Castello Aragonese (Reggio Calabria) Debora Caprioglio si

troverà a tu per tu con i Bronzi di Riace, nell’anno del cinquantenario del loro ritrovamento, grazie a un espediente teatrale in Io Sono Mito, mentre Francesco Montanari interpreta Il Processo, tratto da l’Apologia di Socrate e Critone di Platone.

Oltre alle letture serali, il 26 e 27 settembre avranno luogo anche Masterclass e

Workshop presso lo Spazio Teatro di Reggio Calabria. Il 26 settembre, alle ore 18, va

in scena lo spettacolo teatrale La Ragazza con l’Arco – Atalanta, con Adriana Eloise

Cuzzocrea e Gaetano Tramontana a cura della Compagnia Teatrale Spazio Teatro (età

consigliata da 8 anni in poi). Il 27 settembre – dalle ore 14.30 alle ore 17 – si terrà una

Masterclass teatrale a cura dell’attore e regista Lorenzo Pratico. Infine, il 27 settembre –

dalle ore 17.30 alle ore 19.30 – spazio al Workshop Scritture del Tragico, a cura

dell’attore, regista e drammaturgo Gaetano Tramontana.