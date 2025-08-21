Al Festival Euromediterraneo di Altomonte arrivano Enzo Salvi e Gene Gnocchi

Prosegue con grande successo la 38ª edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte, la rassegna culturale simbolo della Calabria che unisce arte, tradizioni e comunità sotto l’insegna del Mediterraneo. Dopo il tutto esaurito per lo spettacolo “Meglio stasera!” con il volto noto della televisione Stefano De Martino, il palco del Teatro Costantino Belluscio torna protagonista con due serate di comicità all’insegna del teatro dialettico e dell’ironia contemporanea.

Venerdì 22 agosto, alle 21.30 con ingresso gratuito, tocca ad Enzo Salvi: il comico romano noto per il suo linguaggio colorito e il ruolo iconico di “Er Cipolla”. La sua comicità trascinante saprà coinvolgere un pubblico trasversale, portando divertimento e leggerezza nella suggestiva cornice di Altomonte.

La rassegna teatrale si chiuderà in bellezza domenica 24 agosto, sempre 21.30 e sempre ingresso gratuito, con Gene Gnocchi, comico e conduttore dallo spirito irriverente e dall’humour pungente: la sua performance porterà risate e riflessioni in un unico esilarante spettacolo.

Il Festival Euromediterraneo è una vetrina straordinaria per la Calabria: ogni anno trasforma Altomonte in un laboratorio culturale aperto sul Mediterraneo, capace di intrecciare teatro, musica, tradizioni rurali e identità. In questa edizione, la scelta di offrire momenti di comicità e spettacolo a ingresso libero conferma la volontà di rendere la cultura partecipata e accessibile a tutti.