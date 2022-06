Cosenza, torna il Festival internazionale Alfonso Rendano: dal 20 al 21 giugno la seconda edizione della manifestazione

Dal 20 al 21 giugno Villa Rendano ospiterà a Cosenza la seconda edizione del Festival Internazionale Alfonso Rendano – promosso e organizzato dalla “Fondazione Attilio e Elena Giuliani” – la cui direzione artistica è affidata a Daniela Roma. “Una manifestazione di prestigio – afferma Anna Cipparrone, direttrice del Museo Multimediale Consentia Itinera – che si colloca all’interno di un progetto di più ampio respiro finalizzato a promuovere le eccellenze di Calabria, e, contestualmente, inserire la Fondazione in una rete di musei e istituti di cultura con l’obiettivo di concorrere, insieme alle Istituzioni preposte, ad uno sviluppo culturale virtuoso del territorio. “Alfonso Rendano – sostiene la direttrice artistica Roma – è stato, ed è ancora oggi, una risorsa da valorizzare sia per gli effetti indotti allo sviluppo del turismo culturale, sia per la piena realizzazione professionale e occupazionale dei nostri musicisti”.

Il Festival sarà inaugurato il 20 giugno alle ore 20 dal concertista Leslie Howard, per la prima volta in Calabria. Pianista Australiano, musicologo e compositore è famoso per essere l’unico pianista che ha inciso tutta l’opera pianistica di Franz Liszt. Un progetto che vede all’attivo più di 300 anteprime mondiali. Il 21 giugno, invece, sarà dedicato alla musica dei compositori calabresi. Si dialogherà su Alfonso Rendano con il pronipote del compositore calabrese, Marco Ruffolo (giornalista de “la Repubblica”) e Daniela Roma che eseguirà al pianoforte alcuni brani del compositore. Seguirà il concerto del “Duo Resonance” formato dal soprano Teresa Cardace e dalla pianista e ricercatrice Angela Floccari. Il 22 giugno, sempre alle 20, chiusura con il “Trio Dmitrij” – formato da Henry Domenico Durante al violino, Francesco Alessandro De Felice al violoncello e Michele Sampaolesi al pianoforte.