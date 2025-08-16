“La libertà non viene mai concessa volontariamente dall’oppressore, deve essere pretesa dagli oppressi” - Martin Luther King
HomeFronte del palcoFronte del palco CatanzaroSi chiude con 10.000 presenze la XIII edizione del Festival sulla Riviera...
Fronte del palcoFronte del palco Catanzaro

Si chiude con 10.000 presenze la XIII edizione del Festival sulla Riviera dei Tramonti di Lamezia Terme

Color Fest 2025 trionfa alla Riviera dei Tramonti: tre giorni di pura magia hanno portato in Calabria 10.000 spettatori tra live, pre-show e after-show, trasformando la XIII edizione del festival in un evento capace di fondere musica internazionale, natura e comunità in un’esperienza che si è rivelata indimenticabile per tutti coloro che vi hanno preso parte.

Tre giornate straordinarie tra musica travolgente, tramonti mozzafiato e palchi immersi nella natura: l’edizione 2025 conferma Color come uno degli appuntamenti più interessanti e significativi nella mappa dei festival italiani. Un successo senza precedenti nella nuova cornice della Riviera dei Tramonti di Lamezia Terme, un luogo magico dove il palco principale si affaccia direttamente sul mare e gli altri stage si perdono tra la pineta e l’area camping, trasformando ogni live in un’esperienza unica di suoni e paesaggi.

Il primo giorno ha visto l’esplosione del pop onirico dei francesi Isaac Delusion, capaci di trasportare il pubblico in un viaggio sospeso tra elettronica e melodia, così come altrettanto travolgente è stato il concerto di Marco Castello, che al tramonto ha disegnato atmosfere delicate e coinvolgenti. A chiudere la giornata, l’headliner Lucio Corsi, con il suo immaginario visionario a cavallo tra glam-rock e cantautorato moderno, che ha letteralmente incantato la platea.

La seconda serata ha illuminato il lungomare con il pop raffinato e ricercato di Giorgio Poi, l’energia irresistibile di OkGiorgio, il dancefloor sotto le stelle guidato da Mace e la voce magnetica e intensa di Joan Thiele, capace di fondere soul ed elettronica in un set di rara intensità.

Il gran finale è stato un vero e proprio trionfo con Be Color, il format co-prodotto da Be Alternative e Color Fest, che ha trasformato l’ultima giornata in una celebrazione collettiva di musica e comunità. Sul palco vista mare si sono alternate alcune delle band più potenti e iconiche della scena internazionale e italiana: The Murder Capital e Shame, tra i nomi più influenti del post-punk europeo contemporaneo, hanno incendiato la platea con set intensi e viscerali; il ritorno attesissimo degli Offlaga Disco Pax ha regalato al pubblico un momento storico e di forte emozione collettiva; il producer visionario Populous ha intrecciato beat globali ed elettronica raffinata; il giovane talento canadese Ekkstacy, nuova stella dell’indie mondiale, ha portato la sua energia magnetica; infine, l’irresistibile groove italo-disco di Mind Enterprises ha trasformato la pineta in una pista da ballo internazionale.

Tra palco vista mare, live al tramonto e set notturni tra gli alberi, Color Fest 2025 ha consacrato la Calabria a crocevia di culture e suoni contemporanei, confermando il festival come una delle realtà più innovative e di respiro internazionale del panorama italiano. Non solo musica: un festival di questo tipo si afferma anche come strumento strategico di promozione turistica e culturale per la regione, capace di valorizzare il territorio attraverso linguaggi artistici contemporanei e di attrarre pubblici nuovi e diversificati.

“Questa edizione del Color Fest ha segnato una svolta, dimostrando come la Calabria possa essere protagonista di un festival di respiro internazionale senza perdere il legame profondo con la sua comunità. Vedere 10.000 persone vibrare insieme tra mare, pineta e tramonti è stato un segnale potentissimo: il pubblico, gli artisti e il territorio hanno risposto con entusiasmo, trasformando questa esperienza in qualcosa di irripetibile. La Calabria sta vivendo un momento di crescita culturale straordinario e il Color Fest vuole essere motore di questo cambiamento, un laboratorio vivo e un punto di riferimento per le nuove generazioni. Continueremo anno dopo anno a costruire un festival che non sia solo musica, ma un appuntamento di comunità, appartenenza e futuro” – ha dichiarato con soddisfazione il Direttore Artistico Mirko Perri.

Le date della prossima edizione sono già ufficiali: Color Fest 2026 vi aspetta 11, 12 e 13 agosto nella Riviera dei Tramonti, dove ogni sera diventerà poesia sul mare calabrese.

Articolo PrecedenteAl via il festival “Dentro il confine” promosso da Comune di Catanzaro e Conservatorio Tchaikovsky: primi appuntamenti con il teatro dei burattini ed un giovane trio jazz
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Viola, ingaggiato Agbortabi. Il Ds Meduri: “È un rimbalzista provetto”

Disinfestazione eseguita regolarmente: l’amministrazione comunale di Caulonia rassicura la cittadinanza

Lunedì la 41esima edizione della Marcialonga Verde Aspromonte CSI

Mormanno, Festa dell’Assunta 2025: il sindaco Pappaterra traccia il bilancio e rilancia la sfida per il futuro

Al via il festival “Dentro il confine” promosso da Comune di Catanzaro e Conservatorio Tchaikovsky: primi appuntamenti con il teatro dei burattini ed un...

San Giovanni in Fiore, la Giunta Succurro approva il progetto per la nuova mensa della scuola Fratelli Bandiera: “Città sempre più a misura di...

Torna “Gente in Aspromonte” il 23 e 24 agosto

Reggio Calabria, Violainside ricorda coach Gebbia: una serata intima e un punto di partenza per il futuro

Barreca live a Taurianova il 25 agosto con Enzo Gragnaniello e l’Orchestra La Nuova Verdi

A Palazzo Murmura per un mondo migliore e una Vibo della rinascita

A San Nicola da Crissa le “Lezioni d’Amore” aprono il nuovo format ideato e diretto da Vito Teti per esplorare nuovi confini di umanità

Investito da un’automobile: muore 80enne a Coreca (CS)

Un duttile lungo con esperienza e voglia di fare bene: Douglas Marini è un nuovo giocatore della Dierre!

Neonato morto all’ospedale di Cetraro: sei indagati per omicidio colposo. Si attende esito autopsia per causa e momento esatto del decesso

Poste Italiane su assegno di inclusione

Il Comune di Botricello (CZ) lasciato senza acqua nella settimana di Ferragosto: lunedì delegazione guidata dal Sindaco occuperà per protesta sede Sorical

A Siderno l’evento culturale “Guerra e Pace – A 80 anni dalla Seconda Guerra Mondiale all’Europa di oggi”

Saccomanno proclamato governatore Rotary International 2102

Al via il “Marconi teatro musica festival”: 17 e 18 agosto, piazza Leopoldo Trieste, Reggio Calabria

A Soverato la la V edizione di “MVM Summer Fest”

Tonno Callipo, ecco Vassallo: “Vibo, il posto giusto per fare bene”

Grande successo per l’edizione 2025 del Kroton Jazz Festival

Stasera davanti al Museo si celebrano i Bronzi di Riace con il concerto dell’Orchestra Sinfonica Brutia

Jackpot Sounds: Scopri ora grandi emozioni di gloria nei giochi online

Petilia Policastro, inaugurata a Camellino la scultura di Luciano Garofalo: un inno alla forza femminile e alla tradizione calabrese

Al via la stagione di serie B per Bim Bum Basket Rende

Franco Schipani presenta il libro “Pino Daniele – La storia mai raccontata” a Santa Caterina dello Ionio

La V edizione del premio letterario “Città di San Giovanni in Fiore, Leggere ed Essere”

Gesti antichi e radici profonde in una tela, l’opera del maestro Antonio Soluri entra nella casa comunale di Panettieri

Il 17 agosto Gioacchino Criaco e i Mattanza a Borgo Nocille in Prospettive Identitarie

A Papasidero famosa per la Grotta del Romito la proiezione del film “Figli del Minotauro”

Santa Messa presieduta dal Vescovo, monsignor Serafino Parisi, nel Santuario di Dipodi in occasione della Festa dell’Assunta

Al Rhegium Julii, il Caffè Letterario di Attilio Bolzoni: la parola come resistenza

Piccantissima Sera a Cropani, successo di pubblico ed emozioni

18 anni fa la strage di Duisburg

Maria Spezzano vince la tappa di Miss Mondo Calabria a Cirò

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Valle dell’Esaro 2025

Il Sindaco Falcomatà ad Arasì per la Festa in onore di Maria Santissima Assunta: “Una tradizione secolare che si rinnova con sempre maggiore devozione...

Al Blu Tango di Caulonia “Scorribande letterarie” con Sonia Serazzi e incursioni musicali di Fabio Macagnino

12 anni fa moriva, sul lavoro, il colonnello Cosimo Fazio. Falcomatà: “Il suo esempio sia da stimolo, soprattutto per i nostri ragazzi”

Bivona in delirio per DJ Dev Buonanno, 13 anni: il piccolo talento della Mat Academy accende la piazza

Barberio (PD): “Aprire il confronto a Cutro per un’alleanza di centrosinistra”

Grave incidente sulla SS18 a Gizzeria: grave 19enne

Sequestrata piantagione di cannabis a Sant’Eufemia d’Aspromonte

Occhiuto: “Mia ricandidatura contro fango e immobilismo”

Reggio: inseguimento ad alta velocità sulla SS106: un kg di marijuana lanciato dal finestrino

Virus West Nile: come contrastare l’infezione

Eni Rewind, Calabrese: “Da M5S anni di chiacchiere, da Occhiuto fatti concreti”

Roccella Summer Festival 2025, sabato 16 il concerto di Fiorella Mannoia accompagnata dall’Orchestra Mercadante

Lettera di Ferragosto di un gruppo di intellettuali calabresi ai conterranei: “Basta fumo negli occhi già pieni di sale”

Catanzaro, l’associazione Carlino d’Argento plaude al successo della “Notte del Mare” su Rai2

Visita all’istituto penitenziario di Catanzaro, Bosco: “Il carcere non può essere una realtà separata dalla società”

Tarsia si accende per la 17esima notte del “Tarantarsia”: suoni, danze e identità dal mondo. Appuntamento sabato 30 agosto

Il Kroton Jazz Festival si conferma come un evento culturale e turistico di rilievo

Baldino e Barbuto (M5S): “Su Sin di Crotone Occhiuto mistifica realtà”

Reggio Calabria, Odeon 2025-2026: il trionfo dell’Opera, il fascino dell’Operetta, lo stupore di COSMOS e la comicità di Lunanzio

Lamezia Terme: grande successo per il gruppo teatrale “Vercillo” al Villaggio del Golfo

Neonato morto all’ospedale di Cetraro: sabato sarà affidata l’autopsia. Procura di Paola segue il caso ma non risultano indagati

Tra fede, musica e un mare di luci: Pietrapaola celebra l’Assunta e la Festa dell’Ospite con i Los Locos e uno spettacolo pirotecnico con...

Sindacati: “Al via percorso condiviso in merito alla situazione di Fondazione Terina”

Carcere di Rossano, drone bloccato dagli agenti: il plauso dell’USPP

Torino, 44 anni dopo il sequestro di Lorenzo Crosetto: memoria e giustizia da tramandare nelle nostre scuole

Giacomo Scortica è il nuovo volto della Dierre Basket

Nasce il presidio rurale AIB dei Vigili del Fuoco: risultato storico per la sicurezza del territorio di Mormanno

Niente lanterne cinesi, daspo per legna e carbonella, ecco le ordinanze dei sindaci italiani per il “Ferragosto dei no”: a Praia a Mare (CS)...

La comunità civica “Adesso parla Reggio” sul caso Hotel Miramare: “Deve restare patrimonio pubblico”

Occhiuto: “Altri dieci treni nel 2026 oltre ai 27 già in servizio. Salto enorme per la Calabria che viaggiava tra littorine e ritardi”

Grande successo a Rosarno per il 75° anniversario dell’incoronazione della Vergine di Patmos

A Napoli dolore e rabbia ai funerali di Luigi di Sarno, morto per intossicazione da botulino dopo aver mangiato un panino sul lungomare di...

Gioiosa Ionica, Costruire Insieme: “Un’amministrazione che affossa turismo, commercio e viibilità”

La Città Metropolitana di Reggio Calabria patrocina “Sciumicami”, il cortometraggio di Emanuela Licciardelli in programma il 20 agosto al Cine Teatro Odeon

Turismo enogastronomico, presentato a Roma il Libro Bianco: servono nuove figure professionali per far crescere il settore

Convocati gli assistenti educativi: il Comune avvia le procedure per garantire il servizio sin dal primo giorno di scuola

Annalisa Insardà incanta il Premio Caccuri

Campana (AVS): “La giustizia sociale e i bisogni della popolazione, unici fari a guidare il nostro impegno politico”

Locri: un arresto per incendio di rifiuti

Il 18 agosto a Soveria Mannelli la IV edizione de “La notte incantata”

Botulino: altri tre pazienti fanno ritorno a casa

Festa di San Michele Arcangelo nell’omonima frazione di Serrastretta tra celebrazioni religiose e tradizione popolare

Muore in mare dopo un malore nella Locride

Raffica di dimissioni: consiglio comunale di Cutro verso lo scioglimento

QuartAumentata in concerto a Cardeto a Ferragosto: etnopop e tradizione per la Festa dell’Assunta

L’ultimo saluto di Cosenza a padre Fedele

Stabilimenti balneari abusivi lungo la Costa degli Dei: restituiti alla collettività 5.000 mq di spiaggia

Girifalco verso la Festa di San Rocco

Catanzaro: l’assessore allo Sport Antonio Battaglia ricorda Padre Fedele

Sanità: Dario Padrone nuovo direttore amministrativo di Azienda Zero

Loizzo: “Candidati presidenza regione firmino patto contro lo spopolamento”

Grande successo per la Festa dell’Emigrante a San Floro

Stasera Fausto Leali in concerto all’area Porto, evento gratuito promosso dal Comune di Catanzaro per la chiusura di “Sapore di mare”

Il 17 agosto Marea Summer a Paola

Ester Profazio sarà presente alla serata “Omaggio a Otello Profazio” a Rocca Imperiale

Carabinieri stoppano maxi party abusivo sul litorale di Bagnara Calabra

Il 17 Agosto, “AL DI MEOLA – Acoustic Trio”, al Parco Scolacium (Borgia).

Serie A inizio campionato: 23–24 agosto 2025

Una HUMANA FORESTA al Mercato della Badia – Un viaggio teatrale immersivo tra natura e racconto a Bivongi

Laino Borgo: il Palio cu i ciucci vinto dalla Contrada San Sebastiano

Eni Rewind, Occhiuto: “Tar ci dà ragione, a Crotone nessun rifiuto speciale, vinta battaglia di civiltà”

Intossicazione da botulino, Procura di Paola: “Finora 18 parti offese e 3 persone indagate”

La podolica fa bene al cuore: da Terravecchia appello ed inno ad un MID della Calabria Straordinaria. Prosegue con successo format Gal Sibaritide nei...

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook