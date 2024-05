Lo spettacolo “Peter Pan” al Teatro Costabile di Lamezia Terme

È in programma per il 12 maggio alle 17 lo spettacolo “Peter Pan” inserito nella rassegna “A teatro con mamma e papà” ideata e promossa dalla compagnia Teatrop guidata artisticamente da Greta Belometti e Pierpaolo Bonaccurso. La rappresentazione al Costabile aprirà la stagione estiva organizzata dalla compagnia lametina che, fino ad ottobre, proporrà spettacoli che fanno parte di un progetto speciale dedicato alla formazione del pubblico e degli operatori del settore teatrale.

La pièce sarà rappresentata al Teatro Costabile dalla Compagnia Molino D’Arte di Altamura che ha rivisitato la famosissima opera di James Matthew Barrie con la regia di Antonello Arpaia. La celeberrima fiaba che ha fatto sognare intere generazioni diventerà un viaggio ideale tra sogno e realtà, tra dialoghi brillanti e suggestivi effetti scenici.

La rassegna “A teatro con mamma e papà”, nei mesi scorsi ha avuto come palcoscenico d’eccezione l’agriturismo Costantino di Maida (Catanzaro). Un ciclo di spettacoli studiati ad hoc per un pubblico fatto di famiglie. Genitori e bambini insieme che hanno avuto modo di regalarsi delle ore di divertimento e relax assistendo ai lavori scelti per la rassegna da Teatrop. Momenti di incontro e condivisione in cui, per un po’, sono stati messi all’angolo i ritmi frenetici della quotidianità.

Dopo la scelta mirata dell’agriturismo che si è trasformato in un ‘teatro green’ arriva il Teatro Costabile, location ricca di storia e tradizione che porta il nome del grande poeta “Franco Costabile”, autore lametino tra i più importanti esponenti della letteratura del Novecento di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita.

“A teatro con mamma e papà” ha registrato un bilancio più che positivo: infatti, per quanto riguarda la rassegna si è rivelata vincente l’idea di far ‘prendere per mano genitori e figli’ al fine di scambiarsi sentimenti ed emozioni, per sviluppare una socialità nuova, empatica, riscoprendo il pathos che il teatro esprime nelle sue diverse espressioni che hanno incantato e continuano ad appassionare il pubblico.

L’evento al Teatro Costabile è co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso di Progetti Speciali per lo sviluppo dell’attività teatrale della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.