Esce oggi “Uniti”, il nuovo singolo del cantautore lametino Benmark

Benmark, 17 anni, all’anagrafe Marco Benincasa, è un giovanissimo cantautore lametino. Il suo singolo d’esordio, “Non riesco a dirtelo”, uscito il 28 febbraio su tutte le piattaforme digitali, ha avuto un notevole successo raggiungendo quasi 4000 visualizzazioni. Dal 21 luglio è disponibile il suo nuovo singolo, “Uniti”, firmato Benmark per testo e melodia.

“Uniti” è un brano pop nato nel lockdown, un periodo buio in cui mancavano le piccole gioie quotidiane, il contatto con la natura e i rapporti umani. Per questo nel brano l’autore dice che eravamo “come un quadro senza cornice, come Orfeo senza Euridice”. Alla società, identificabile nel quadro e nella figura di Orfeo, mancavano le gioie e le emozioni sopra descritte, identificabili nella cornice e nel personaggio di Euridice.

La speranza è riposta nell’unità della nazione e della specie umana, da qui il titolo “Uniti”, ed è rappresentata dalla “Forza di luce”. La “speranza di una nuova primavera”, citata nel brano, è la fiducia in una rinascita dell’umanità. Il testo lascia comunque spazio a molteplici interpretazioni, perché può rimandare a diversi periodi bui della storia, come la guerra in Ucraina o le guerre mondiali, o anche a una storia d’amore non a lieto fine, caratterizzata da lontananza e speranza, come quella di Orfeo ed Euridice.

Benmark, dopo il successo del brano d’esordio pubblica “Uniti”, che si candida a diventare un inno di speranza per le nuove generazioni. Anche per questo nuovo lavoro l’artista ha deciso di affidare la pre-produzione, le registrazioni e la post-produzione a DISSONANZEstudios; è possibile ascoltare il suo nuovo singolo al link: https://bfan.link/uniti