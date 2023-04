40 anni di “Un sabato italiano”: Antonio Pascuzzo nel videoclip che celebra la hit di Sergio Caputo

“Un sabato italiano”, l’album cult e la hit omonima del celebre cantautore Sergio Caputo compiono 40 anni. Per l’occasione è stato realizzato un videoclip celebrativo nel quale l’artista ha voluto fortemente amici incontrati in varie fasi della sua vita.

Nel lavoro, insieme a Nicola Savino, Ubaldo Pantani, Valerio Lundini, anche Antonio Pascuzzo, così definito: “Avvocato ‘anomalo’ inventore del “The Place”, club storico di Roma dove tante Sergio Caputo si è esibito”.

“Correva l’anno 1999 – ricorda Pascuzzo – Sergio era negli Stati Uniti, mancava molto dall’Italia. Avevo cercato di contattarlo via mail, anche se a quel tempo internet non si usava come oggi. Una notte ho ricevuto una sua telefonata, non credevo fosse lui e invece…Dopo poco suonò al The Place. Partimmo da una sola data per arrivarne a 20 consecutive. Il The Place divenne la sua casa romana. Si trasferì nella capitale. In questi anni spesso mi ha ospitato nei suoi concerti. Sono stato suo testimone di nozze e padrino dei suoi tre figli. C’è un rapporto di grande affetto ed essere in un pezzettino del suo “Sabato Italiano” mi fa un grandissimo piacere, un brano senza tempo che continueremo a canticchiare, di generazione in generazione.”