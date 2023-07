Al “Magna Graecia Film Festival” di Catanzaro il pluripremiato regista Matteo Garrone

Matteo Garrone, pluripremiato regista di Gomorra, Il racconto dei racconti – Tales of Tales, Dogman e Reality, sarà protagonista del Magna Graecia Film Festival di Catanzaro per una conversazione sul palco, in programma domenica 30 luglio, che si preannuncia ricca di contenuti. Ad annunciare un’altra straordinaria presenza alla kermesse è il fondatore Gianvito Casadonte, nell’esprimere l’orgoglio di poter accogliere nuovamente Garrone, dopo la Colonna d’oro già ricevuta diverse edizioni fa, in vista dell’uscita del suo nuovo film a settembre, “Io Capitano”.

Al centro della trama i due giovani Seydou e Moussa (gli esordienti Seydou Sarr e Moustapha Fall), che scelgono di abbandonare il Senegal per tentare di raggiungere l’Europa, in cerca di lavoro e fortuna. Il loro sogno, vede però prima il compimento di un lungo e crudele viaggio nella più totale desolazione e spietatezza: dall’essere prima ammassati in un piccolo pulmino scoperto, al complesso attraversamento a piedi del deserto fino agli orrori dei disumani centri di detenzione in Libia.

“Sto facendo un percorso, ma non so bene dove sto andando e nemmeno lo voglio sapere. Faccio del mio meglio per raccontare storie che siano vive. Sono d’accordo con quello che diceva Fellini, non ci sono film belli e brutti, ci sono solo film vivi o morti. Cerco di fare film vivi”, ha detto di recente Garrone in merito al suo lavoro.

Il firmamento del Magna Graecia Film Festival si arricchisce, dunque, di un’altra stella di assoluto livello, grazie alla partecipazione di uno dei più importanti profili cinematografici italiani ed europei, vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes, di cinque European Film Awards, sette David di Donatello e nominato ai Golden Globe per il miglior film straniero.