Scontri derby, i consiglieri comunali di Catanzaro: “Perché ancora nessuna ricostruzione ufficiale e veritiera? Questura e Prefettura di Cosenza diano risposte veloci e serie”

“A circa 72 ore dai fatti del derby, ancora non abbiamo una ricostruzione veritiera e ufficiale, da parte di questura e prefettura di Cosenza, su quanto accaduto domenica. Perché?”. A chiederlo, in una nota congiunta e trasversale ai partiti, sono 21 consiglieri sui 30 che compongono il Consiglio comunale di Catanzaro – tra i quali il presidente dell’assemblea Giandomenico Bosco – in relazione agli scontri che hanno fatto seguito al derby di serie B di domenica scorsa Tra Cosenza e Catanzaro.

“Tutte le informazioni trapelate sulla stampa, molte delle quali risultate poi false come la presunta aggressione a bambini da parte della tifoseria catanzarese – proseguono – sembrerebbero state fornite (ad arte?) proprio da fonti vicine agli inquirenti della città bruzia a giornalisti ‘amici’, come rivelano alcune fonti di stampa della stessa città di Cosenza, e in questo percorso di disinformazione la Rai Calabria ha avuto un ruolo strategico. Perché? Serviva, per caso, a coprire una pessima pianificazione dell’evento e della gestione dell’ordine pubblico? Al di là della condanna per ogni episodio di violenza appare chiaro che esistono palesi anomalie ed infatti ecco alcuni interrogativi”.

Gli interrogativi riguardano, tra l’altro se le forze dell’ordine erano sufficienti per il servizio e perché “non si è stati in grado di garantire la sicurezza dei rappresentanti della società oggetto di aggressione in tribuna” e “nessun tifoso del Cosenza è stato fermato”. I consiglieri chiedono anche di sapere “si è consentito che la tifoseria catanzarese venisse fatta oggetto durante tutta la partita di lancio di fumogeni, bombe carta, pietre, bottigliette d’acqua e addirittura venissero puntate contro il settore batterie di fuochi di artificio” senza l’intervento di steward o forze dell’ordine.

Inoltre viene chiesto perché non è stata presidiata la rotatoria del McDonald “dalla quale partono oggetti contro i tifosi del Catanzaro” ma nessun tifoso del Cosenza “viene fermato o identificato”. “Perché – chiedono ancora i politici – i video che riprendono la realtà vengono tagliati ad hoc dalla Rai? Chi ha danneggiato i bus dei tifosi catanzaresi? Perché non si è dato credito alle testimonianze sui social di esponenti della tifoseria cosentina su quello che è realmente accaduto?”.

“Semplici domande – concludono – alle quali le autorità competenti di Cosenza crediamo debbano dare risposte veloci e serie. Auspichiamo che gli organi competenti facciano piena luce sull’accaduto. Perché il rischio, certezza oggi, è che tutto ciò non faccia altro che danneggiare la città di Catanzaro e l’Us Catanzaro in un momento storico e delicato. E non vorremmo che oggi i catanzaresi continuassero a pagare strane e sconosciute regie che minano sempre più a demolire il Capoluogo di Regione”.