Pallanuoto femminile, serie A1: nell’anticipo Trieste batte Cosenza

Perde contro la corazzata Trieste, l’Olio Igp di Calabria nell’anticipo di Serie A1 per il campionato femminile. 3-18 il risultato finale. 0-4, 0-7, 2-4, 1-3 i parziali. Un gol di Salcedo e due di Mandelli per la squadra di casa allenata da mister Fasanella.

L’anticipo è stato dovuto all’impegno di Trieste nelle coppe europee che si giocano sabato. Il match si può rivedere anche sui canali social di Aqa. Arbitri dell’incontro Massimo Calabrò e Antonio Guarracino.

“L’anticipo col Trieste sappiamo essere una partita difficile, visto come siamo andate in difficoltà alla partita di andata. Non ci aspettiamo di raccogliere i tre punti con facilità, ma cercare di riprenderci sicuramente dopo la prestazione offerta a Padova”, aveva avuto modo di anticipare Carola Sesti. “Troppo disattende e non coese, proprio come non ci chiede di essere il nostro mister Fasanella. Quindi l’obiettivo è sicuramente migliorarci e di offrire il massimo della nostra prestazione davanti al pubblico di casa”, le parole delle atlete a margine della partita.

“Non era questa la partita da vincere, abbiamo visto cose buone e progressi della nostra squadra. Resta l’obiettivo di fondo: la salvezza da conquistare giornata dopo giornata e passo dopo passo. impegno e partecipazione non devono mai mancare”, ha sostenuto Il presidente Francesco Manna.