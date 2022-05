“Le notizie delle ultime ore non possono non suscitare una riflessione. La #Reggina rappresenta un patrimonio calabrese ed è necessario mettere in campo tutte le azioni volte a tutelare la società. Gli amaranto hanno scritto pagine meravigliose nella storia del calcio italiano, pagine che non possono essere cancellate”.

Così su Facebook il Senatore IV Ernesto Magorno.