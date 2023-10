Tropea continua a riqualificare le periferie. Il Sindaco: “Investiamo sul benessere dei residenti”

Lavori pubblici, prosegue la riqualificazione costante di tutto il territorio, con particolare attenzione alle periferie, mai dimenticate. Innalzare la qualità della vita e migliorare la viabilità e fruibilità degli spazi urbani cittadini è l’obiettivo di un impegno senza soluzione di continuità.

Dall’area parcheggio in contrada Paola alla rete fognaria di località Campo di Sotto, passando dagli interventi di messa in sicurezza e sistemazione dell’area in prossimità del plesso Annunziata, fino all’incremento dei loculi nel cimitero comunale. Altri interventi – fa sapere il Sindaco Giovanni Macrì – saranno realizzati nei prossimi mesi e in Primavera per migliorare il benessere dei residenti e dei cittadini temporanei.

REALIZZAZIONE DI UN’AREA DI PARCHEGGIO IN CONTRADA PAOLA – Con la realizzazione della nuova area di parcheggio di circa 1500 metri quadri a servizio della Chiesa di San Francesco di Paola, nell’omonima contrada, si pone fine al disagio che per quasi un secolo ha interessato fedeli e visitatori del luogo di culto, di alto interesse storico artistico. Partiti in questa prima settimana di ottobre, gli interventi saranno realizzati con fondi di bilancio comunale per 85 mila euro e dovrebbero concludersi entro fine novembre.

INFRASTRUTTURE FOGNARIE IN LOCALITÀ CAMPO DI SOTTO. – È stato approvato lo studio di fattibilità per il collettamento alla rete fognaria dell’importante agglomerato urbano. Si tratta di uno dei tre insediamenti residenziali ad oggi privi di un adeguato collettamento alla rete fognaria comunale. I lavori, per circa 200 mila euro, sono stati finanziati con fondi di bilancio comunale a gravare sulle annualità 2023/2024 e avranno inizio già quest’anno per terminare entro l’inizio della prossima primavera.

GREEN AND SAFETY SCHOOL – Saranno completati entro la fine dell’anno i lavori di riqualificazione urbana e messa in sicurezza dell’area adiacente l’edificio scolastico Annunziata. Finanziato dalla Regione Calabria per 152 mila euro e per 15 mila euro dall’Ente, con risorse proprie, i lavori prevedono la sostituzione del vecchio bitume con eco betonelle grigliate.

95 NUOVI LOCULI AL CIMITERO COMUNALE – Con l’intervento, già in corso, si farà fronte alla cronica problematica che troverà una soluzione compiuta e di lungo periodo solo con la costruzione del nuovo cimitero. I nuovi loculi non verranno posti in vendita preventiva, ma solo per far fonte alle emergenze che si presenteranno a seguito di decessi di persone residenti prive di un posto per la sepoltura.