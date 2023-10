Cade dall’altalena e batte la testa contro il cemento: 15enne di Vibo Valentia in coma farmacologico

La Squadra mobile di Vibo Valentia ha avviato indagini per risalire alla dinamica esatta di un incidente avvenuto sabato sera all’interno della villa comunale e a causa del quale un 15enne, che frequenta il liceo scientifico è rimasto gravemente ferito. Il ragazzo, a seguito di una caduta dall’altalena avrebbe battuto violentemente la testa contro il pavimento in cemento e attualmente si trova ricoverato in coma farmacologico nell’ospedale di Catanzaro dove è stato anche sottoposto ad un intervento per la riduzione di un ematoma alla testa.

Al momento non sono chiare le fasi dell’incidente e l’unica cosa certa è che il giovane si trovava in compagnia di altri coetanei. Forse una spinta per gioco o forse una disattenzione, sta di fatto che gli agenti stanno ascoltando i presenti e hanno contestualmente proceduto al sequestro della giostra al fine di per compiere ulteriori accertamenti.