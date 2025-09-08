Tridico al Pronto Soccorso di Reggio Calabria: “Situazione drammatica”

“Questa mattina sono stato al Pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria: un’ora di un lunedì qualunque trascorsa qui è stata sufficiente a capire la situazione drammatica in cui versa questa realtà”.

Lo afferma il candidato del campo progressista alla presidenza della Regione Calabria Pasquale Tridico in un post sui social.

“In questa struttura – prosegue – medici e operatori lavorano e si trovano spesso a dover affrontare limiti e difficoltà che non dovrebbero esistere. La carenza di risorse e una gestione non efficace fanno sì che la struttura non sia all’altezza del servizio che i cittadini meritano, come accade purtroppo anche in altri ospedali della nostra Regione. Un sincero grazie va comunque ai medici, agli operatori e a tutto il personale sanitario, che con professionalità e umanità fanno davvero la differenza”.

“I calabresi – conclude Tridico – meritano di meglio: meritano una sanità che funzioni e una valorizzazione dei medici e degli operatori competenti, che non devono essere costretti ad andarsene per lavorare dignitosamente. Un’altra Calabria è possibile. Restare è possibile. Crediamoci!”.