Rosarno (RC), USB e Terra e Libertà sollecitano il Comune sul Regolamento per l’accoglienza

USB Reggio Calabria e l’associazione Terra e Libertà – Piana di Gioia Tauro hanno inviato al Comune di Rosarno una nuova comunicazione per sollecitare l’incontro richiesto nei mesi scorsi sulla gestione abitativa dei lavoratori migranti e, in particolare, sull’utilizzo delle palazzine di Contrada Serricella.

“Dopo un primo scambio con l’Amministrazione, in cui era stato riferito che era in corso di definizione il Regolamento per la rete di accoglienza, non sono più arrivati aggiornamenti. Alla vigilia della nuova stagione agrumicola, le due organizzazioni sottolineano l’urgenza che il Regolamento venga discusso e approvato con il pieno coinvolgimento dei soggetti direttamente interessati: i lavoratori stranieri e le realtà sociali che operano da anni nel territorio.

USB e Terra e Libertà ribadiscono la disponibilità a proporre un modello di gestione autogestita e solidale delle palazzine di Contrada Serricella, fondato su esperienze positive già sperimentate in altri territori e nella stessa Piana. Un modello in grado di garantire condizioni di vita dignitose ai lavoratori e di rappresentare al tempo stesso una risorsa per l’intera comunità locale.

Le due organizzazioni aspettano fiduciose che l’Amministrazione comunale dia seguito agli impegni assunti e convochi al più presto l’incontro promesso, avviando così un nuovo percorso di confronto trasparente e condiviso”.

E’ quanto su legge in un comunicato stampa di USB Reggio Calabria e Terra e Libertà – Piana di Gioia Tauro.