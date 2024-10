Reggio, la Fondazione Girolamo Tripodi consegna premio a studente dell’IC “Radice Alighieri”

Comincia la consegna dei Premi di studio “Girolamo Tripodi”, promossi dalla Fondazione Girolamo Tripodi, giunti alla V edizione.

Questa nuova stagione si è avviata all’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri”, laddove presso la Scuola Primaria di Catona, si è tenuta la cerimonia di premiazione, alla presenza dei figli del compianto sen. Tripodi, Michelangelo, Maria Concetta e Ivan e di una folta rappresentanza di alunni delle classi terze della Scuola Media nonché dei docenti delle classi interessate.

I lavori sono stati aperti dalla Dirigente scolastica, Avv. Simona Sapone, la quale ha ricordato la figura di Girolamo Tripodi e l’importanza dell’istituzione di una borsa di studio indirizzata a chi si è distinto negli studi e si impegna con abnegazione e spirito di sacrificio a raggiungere gli obiettivi che si è prefissato. Hanno preso la parola, quindi, alcuni alunni che hanno svolto importanti riflessioni e posto qualche domanda sulla figura di Girolamo Tripod, ricordando come la vita di Girolamo Tripodi sia stata improntata all’aiuto delle persone più umili, alle battaglie per il miglioramento delle loro condizioni di vita e alla lotta, in prima persona, alle organizzazioni criminali che minano il tessuto sociale ed economico della nostra terra.

Hanno concluso gli interventi Michelangelo e Maria Concetta Tripodi. Il primo, nella qualità di Presidente della Fondazione ed ex DSGA dell’Istituto Comprensivo catonese, ha ringraziato la Dirigente Scolastica, i docenti e gli alunni dell’Istituto per la disponibilità e l’accoglienza ed ha ricordato la figura del padre, sottolineando come la sua vita sia l’espressione emblematica di una storia eccezionale che va conosciuta e valorizzata. Girolamo Tripodi, da bracciante agricolo è diventato Sindaco di Polistena per oltre 30 anni e parlamentare della Repubblica, ricoprendo anche l’incarico di segretario della Commissione nella X e nell’XI Legislatura e giungendo ad assumere anche il ruolo di Questore anziano del Senato, una delle più alte cariche della Repubblica. Tuttavia, ha sempre mantenuto fermo il suo impegno a favore dei più deboli portando avanti le battaglie per la solidarietà, il riscatto, la giustizia economica e sociale e l’uguaglianza. Maria Concetta Tripodi ha voluto ricordare l’impegno del padre per le giovani generazioni, per la legalità e per la crescita della scuola che sono stati sempre al centro della sua battaglia politica.

Alla fine della manifestazione è stato premiato Lucas Conte, della classe 3^ E, che, nello scorso anno scolastico, ha riportato il massimo dei voti all’esame di terza media. Il ragazzo, che oggi frequenta il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria, ha ringraziato la Fondazione ed i partecipanti ed ha invitato gli studenti dell’Istituto comprensivo a impegnarsi sempre di più per raggiungere traguardi importanti nel percorso di studio senza fermarsi al primo ostacolo.

La Fondazione ringrazia sentitamente la Dirigente Scolastica, avv. Simona Sapone, che ha dato un contributo determinante per lo svolgimento dell’iniziativa, con l’auspicio di poter proseguire anche in futuro una collaborazione che si è rivelata feconda e proficua.

Nei prossimi giorni proseguiranno le premiazioni negli altri istituti scolastici coinvolti nei Premi di Studio “Girolamo Tripodi”, destinati agli studenti calabresi, e andranno avanti le molteplici attività in cantiere, tra cui ricordiamo la Rassegna teatrale che comincerà il prossimo 26 ottobre a Reggio Calabria.