Cittanova (RC), riapre il Consultorio familiare. Il sindaco Antico: “Vogliamo allargare team di lavoro con altre figure”

«La riapertura del Consultorio Familiare a Cittanova è motivo di soddisfazione per l’intera Comunità cittadina e rappresenta l’ennesimo tassello importante nel mosaico di attività che vanno arricchendo l’offerta sanitaria sul nostro territorio».

È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova, Domenico Antico, a margine della visita svolta presso i locali del Consultorio Familiare, al primo piano dell’ex Ospedale di viale Merano.

Insieme al Primo Cittadino, nel pomeriggio di oggi, ha preso parte all’appuntamento anche una folta compagine amministrativa composta dal Presidente del Consiglio Francesco Rao, dagli Assessori Rita Morano e Patrizia Iamundo, dai Consiglieri Girolamo Guerrisi e Giuseppe Morabito.

Un segnale di grande attenzione – si legge in un comunicato stampa – verso un fronte, quello della Sanità, che rimane prioritario nell’agenda dell’Amministrazione cittanovese.

Ad accogliere la delegazione municipale, il Responsabile del Consultorio Familiare, dott. Massimo Sorace, la dottoressa Dora Padula e il personale sanitario della struttura.

Il Sindaco, dopo aver visitato gli ambienti riqualificati dove verrà svolto il servizio, ha approfondito alcuni temi insieme agli addetti ai lavori presenti.

«Ringrazio il dott. Sorace e tutto il personale medico per la splendida accoglienza dimostrata – ha affermato l’avv. Domenico Antico – e, soprattutto, per l’entusiasmo e l’impegno messi in campo nel percorso di riapertura del Consultorio Familiare, che a Cittanova risultava chiuso da oltre quattro anni. Attualmente, l’operatività del servizio vede impegnati un ginecologo e un’ostetrica, supportati anche da un nuovo ecografo. Tuttavia, abbiamo recepito l’esigenza di allargare il team di lavoro con altre figure, tra cui uno psicologo, un assistente sociale e un’unità amministrativa. Questioni, queste, che porteremo al tavolo di discussione già venerdì prossimo in occasione di un incontro con la Direttrice Generale dell’ASP di Reggio Calabria dott.ssa Lucia Di Furia».

Un impegno che cammina di pari passo al percorso di potenziamento dell’offerta sanitaria sul territorio.

«Entro dicembre – ha comunicato il Sindaco – è prevista la consegna dei lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità. Inoltre, ulteriori iniziative da parte nostra sono in programma al fine di dare nuovi contenuti a una struttura importante e funzionale già pienamente disponibile per erogare servizi strategici per i cittadini».

Il Consultorio Familiare di Cittanova è già operativo e aperto al pubblico: il servizio viene erogato il lunedì e il mercoledì, sia al mattino che di pomeriggio; mentre il venerdì per la struttura l’orario di apertura rimane quello pomeridiano.