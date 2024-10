Reggio, concluso il focus su Lavori Pubblici e infrastrutture: riflettori su Poc, Pn Metro Plus e Agenda urbana. Falcomatà: “Confronto utile, ma ora serve un’accelerazione”

I lavori pubblici nella città dello Stretto ancora al centro della discussione tecnico-politica che ha caratterizzato la seconda giornata del focus, iniziato martedì, nella sala Lampadari “Italo Falcomatà” di palazzo San Giorgio.

Un confronto che, anche per il secondo turno, ha visto gli approfondimenti introdotti dal sindaco Giuseppe Falcomatà, dai componenti della Giunta comunale, dai Consiglieri comunali delegati insieme ai Dirigenti dei Settori coinvolti, i Funzionari e dai Rup degli interventi esaminati.

Dopo l’indagine relativa alle opere previste nei Patti per il sud, il Pui, il Bando Periferie, e i cinquanta progetti del Pnrr della giornata di martedì, il secondo giorno sono stati vagliati i lavori pubblici relativi a Pn Metro Plus 2021-2027, Poc, Agenda urbana, Cassa depositi e prestiti. Al centro delle discussioni le verifiche relative ai cantieri e ai progetti in base alle diverse linee di finanziamento in esame con l’obiettivo di consentire all’intera macchina amministrativa di muoversi armonicamente e ai diversi progetti in campo di dialogare ed integrarsi al meglio.

L’ulteriore ricognizione ha riguardato le attività programmate dall’Amministrazione, anche con finanziamenti extracomunali in progettazione, pronti a partire o già in corso di realizzazione, le eventuali criticità amministrative e le modalità di soluzione. Focus di estrema importanza dunque non solo per il presente, ma anche per la futura programmazione e per le determinazioni dell’Ente comunale, considerando che i lavori pubblici e gli interventi infrastrutturali risultano strumenti fondamentali per l’attuazione delle linee di mandato e per le attese della comunità.

«Un confronto proficuo e soprattutto necessario allo stesso tavolo con tutti gli attori per fare il punto e mettere insieme tutti i tasselli di un puzzle grande e diversificato come si presenta, in tutte le sue sfaccettature, la nostra città – ha commentato alla fine dei lavori il sindaco Falcomatà – affinché non si riveli uno sforzo vano, terminata questa fase di analisi, intendiamo imprimere una decisa accelerazione amministrativa, da mettere a frutto nei prossimi mesi, lavorando attivamente per completare la visione complessiva di città che abbiamo programmato».

I lavori si sono conclusi nel tardo pomeriggio di mercoledì. La sintesi tecnica della due giorni del focus è stata racchiusa in una sintesi nella quale sono stati specificati, punto per punto, gli stati di avanzamento dei cantieri cittadini presi in esame, le criticità rilevate e le prospettive da portare avanti per accelerare l’iter amministrativo già a partire dalle prossime settimane.