E-distribuzione: programmati per l’11 agosto gli interventi necessari nel centro urbano di Reggio Calabria

E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a Media e Bassa Tensione, rende noto che domani, domenica 11 agosto, un’area del centro urbano sarà interessata da una interruzione programmata dell’energia elettrica nella fascia oraria tra le 9 e le 17.

L’interruzione consentirà ai tecnici dell’azienda di effettuare, in sicurezza, lavori urgenti nella rete elettrica a servizio di tale area, nella quale venerdì sera si sono verificati alcuni guasti che hanno causato improvvisi disservizi.

Per limitare i conseguenti disagi, i tecnici dell’azienda, tempestivamente intervenuti, dopo qualche ora sono riusciti a risolvere i problemi logistici e hanno, quindi, potuto installare e rendere operativo un gruppo elettrogeno che, da allora e senza ulteriori interruzioni, sta continuando ad assicurare il servizio elettrico nell’area.

Purtroppo, il gruppo elettrogeno è attualmente posizionato in una strada principale, nelle immediate vicinanze del Corso Garibaldi, e presto dovrà essere rimosso dall’attuale ubicazione.

Pertanto, considerata l’urgenza e nel rispetto di quanto stabilito dall’ARERA, la competente Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, i tecnici dell’azienda hanno già provveduto ad affiggere appositi avvisi stradali nell’area che domenica prossima sarà interessata dall’interruzione dell’energia elettrica.

Durante l’esecuzione di tali lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto E-distribuzione invita tutti i cittadini a non commettere imprudenze e, comunque, a non utilizzare gli ascensori.

L’azienda si scusa per gli eventuali disagi che l’interruzione programmata di energia elettrica comporterà, sicura che i cittadini comprenderanno le ragioni di sicurezza che la rendono necessaria e che, comunque, apprezzeranno la tempestività con cui i suoi tecnici sono prima intervenuti per rialimentare tutte le forniture e, successivamente, per riparare i guasti e ripristinare il regolare servizio elettrico nell’area.