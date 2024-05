Sanità Piana, Polistena Futura: “Interlocutori seri e percorso condiviso”

“Oggi si è preso coscienza che per affrontare problemi seri ci vogliono interlocutori seri che condividano proposte concrete e un percorso da intraprendere in modo convinto. Il fallimento della manifestazione indetta dall’Amministrazione comunale di Polistena dimostra che la gente vuole risultati e un impegno istituzionale che abbia le idee chiare senza lasciarsi andare a speculazioni politiche basate sulla menzogna. Da qui bisogna assumersi una grande responsabilità e cioè sposare un progetto che abbia alla base la tutela della salute dei cittadini della piana di Gioia Tauro ed un’assistenza sanitaria che sia di qualità e vicina alle esigenze della gente. Questo cammino può essere intrapreso solo da Sindaci che rinunciano alle passerelle per lavorare in modo costante e consapevole al servizio delle proprie comunità. Credibilità, affidabilità e responsabilità sono elementi necessari affinché l’impegno si traduca in fatti concreti. C’è tanto lavoro da fare. Mentre qualcuno continua a sparare numeri inventati e taroccare foto al servizio della propria propaganda (con la complicità di qualche giornalista amico), le persone serie dovrebbero dare prova che un’altra sanità nella piana è possibile. La Politica è una cosa seria perché decide della vita delle persone, proprio per questo non si può lasciare spazio a chi intende la Politica al pari di un grande teatrino con giganti, ballerine e qualche nano”.

Lo afferma in una nota Francesco Pisano, capogruppo consiliare “Polistena Futura”.