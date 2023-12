Locri Epizefiri, ecco tutti gli appuntamenti al Museo archeologico per le festività natalizie

Apertura quotidiana e un’offerta continuativa per visitare il Parco archeologico: è questo il “regalo” di Locri Epizefiri per la comunità in occasione delle prossime festività natalizie. Oltre agli eventi dedicati, infatti, a partire dal 1 dicembre il Parco ha ampliato gli orari di visita, garantendo l’apertura quotidiana del sito, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle 20.00. Sarà possibile accedere al Parco anche nelle giornate festive nei consueti orari. Oltre all’apertura, ben due eventi in programma.

Il 22 dicembre a partire dalle 17.00 si svolgerà al Museo archeologico nazionale l’ormai consueto incontro delle feste “Scambiamoci gli auguri!” pensato come momento di condivisione con tutti i visitatori. Per l’occasione, oltre ad un brindisi, sarà offerta una visita guidata del Museo a cura della Direttrice Elena Trunfio che omaggerà i partecipanti di un piccolo dono.

Attenzione massima anche al pubblico di bambini e ragazzi: il 6 gennaio, alle ore 16.00 verrà realizzato il primo laboratorio del 2024 dal titolo “La befana vien…al Museo”: un’avvincente caccia al tesoro alla scoperta di Locri Epizefiri. L’iniziativa è rivolta a bambini dai 6 ai 10 anni, è gratuita e la prenotazione è obbligatoria.

«Il programma festivo di quest’anno è caratterizzato dalla massima apertura del Parco con molteplici occasioni per scoprire lo straordinario patrimonio di Locri Epizefiri – ha commentato la Direttrice Elena Trunfio. La fine dell’anno coincide con il tempo dei bilanci e il 2023 è stato certamente significativo: 6 aperture straordinarie, oltre 30 eventi, 12 laboratori per bambini e ragazzi, diversi appuntamenti scientifici con giornate di studi e cicli di conferenze e 4 mostre, segno di un’attività costante e strutturata di valorizzazione».

A questi numeri si deve aggiungere il dato importante dei visitatori: escludendo il mese ancora in corso, il Parco ha già registrato un aumento di presenze del 40% rispetto all’anno precedente con un totale parziale di visitatori fino ad oggi pari a 18.500 visitatori, un numero destinato a crescere nel periodo festivo di fine anno. E’ un segnale di crescita importante e colloca il circuito dei siti locresi tra quelli più visitati in Calabria. «Sono orgogliosa di questo risultato perché ci ripaga degli enormi sforzi che compiamo ogni giorno. Oltre al formulare i miei più cari auguri a tutti voi, permettetemi di ringraziare tutti i dipendenti di Locri Epizefiri per il loro spirito di servizio e disponibilità» ha concluso la Direttrice.

Per prenotazioni ai laboratori (obbligatoria) e per informazioni: drm-cal.locri@cultura.gov.it – tel. 334.6126386 – 0964. 390023.