Gerace (RC), ok del Consiglio comunale alla variazione di bilancio

Interventi assolutamente distesi e di apertura per un dialogo costruttivo sono stati pronunciati da altri consiglieri di maggioranza e di minoranza, con le conclusioni del Vice Sindaco Rudi Lizzi che ha ribadito come la linea politica programmatica della giunta e della maggioranza sia improntata nella concretezza e nei fatti e che il confronto con il gruppo di opposizione è prezioso proprio quando si lavora per il bene comune. Il Vice Sindaco Lizzi ha aggiunto: «Sappiamo ascoltare e tenere in considerazione quanto avviene in consiglio e quanto dicono i cittadini. Pur rilevando il ritardo e quindi il leggero slittamento noi avremmo agito in maniera differente ma sempre mirando a costruire e mai a demolire perché il punto centrale deve essere sempre la Comunità».

Nel consiglio comunale precedente si è proceduto alla ratifica di un’altra variazione di bilancio di previsione deliberata a fine novembre dalla Giunta municipale in favore dell’adeguamento contrattuale dei dipendenti comunali. In quella pubblica assise, inoltre, è stata votata all’unanimità dei consiglieri presenti in aula la manifestazione di interesse relativa adesione all’Ente di Governo “Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria”, per come previsto dalla Legge regionale del 20 aprile 2022, n. 10, sulla “Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente”.

Su questo punto il consigliere di maggioranza Giuseppe Cusato prima di lasciare la sala, non votando, ha evidenziato una serie di critiche al nuovo ente regionale, ritenendo che: «Manca un progetto industriale serio e preciso degli interventi da fare dei costi da sostenere non solo a lungo termine ma soprattutto nel breve termine, andando così a mettere i comuni e i sindaci in una condizione di maggiore difficoltà rispetto al passato. Avrebbe avuto senso un progetto a lungo termine da qui a dieci anni con il pieno coinvolgimento dei comuni virtuosi che avrebbero potuto insegnare molto».

Nel corso del consiglio comunale del 31 dicembre si è tenuto un minuto di raccoglimento e preghiera per la dipartita del Papa emerito Benedetto XVI.

A conclusione dei lavori consiliari il Vice Sindaco Lizzi ha auspicato che il un nuovo anno “porti pace e serenità”.