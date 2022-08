Emergenza idrica a Villa San Giovanni (RC), circolo FdI ‘Area dello Stretto’: “Nessuna programmazione da parte dell’Amministrazione comunale “

come se la soluzione fosse attendere “alla giornata” l’evolversi degli eventi e “sperare” che in una certificazione di qualità dell’acqua da parte degli organi competenti.

Ed invece non è possibile che le cose vadano così.

Sino ad ieri, addirittura si segnalavano nuove fuoruscite di acqua torbida in Città. Quindi, evidenti oggettive difficoltà anche per quegli usi diversi, che risulterebbero autorizzati dalla seconda ordinanza sindacale, ma soprattutto ciò mette in crisi la credibilità sulla bontà del controllo della rete distributiva comunale .

Ugualmente, nessuna comunicazione è stata data anche in merito alle eventuali responsabilità di tale disagio. Rispetto ad un primo avviso che attribuiva il disservizio alla rete Sorical, successivamente tale soggetto risultava assente dalle altre comunicazioni istituzionali. Oltre a non dar cenno rispetto alla volontà dell’Amministrazione Comunale di chiedere danni e/o di voler sgravare il peso, di questa grave emergenza, alla cittadinanza utente, attraverso il riconoscimento della riduzione del canone idrico di futura fatturazione per l’anno 2022.

Allo stesso modo è assolutamente inconcepibile non aver attivato quei necessari e seri interventi, per il tramite della Protezione Civile, per la predisposizione di punti diversi di fornitura di acqua potabile tramite autobotti che dovrebbero essere presenti per la distribuzione programmata su tutto il territorio comunale e, soprattutto, a favore dei soggetti richiedenti tale tipo di servizio, così come sempre normalmente avviene ed è avvenuto in tutte le situazioni di emergenza idrica che hanno riguardato il territorio regionale.

Praticamente una emergenza (non solo idrica!) che sta andando davanti da sola, che si sta subendo e non si sta gestendo, con l’Amministrazione Caminiti che sembra assolutamente incapace di muoversi nella gestione di una tale situazione, come delle segnalazioni di grande disagio della cittadinanza.

A luce della acclarata totale incapacità di gestione dell’emergenza, per questi Amministratori, quale dovrebbe essere l’augurio del semplice cittadino villese? che l’Arpacal possa certificare al più presto la bontà dell’acqua. Ma qui sorge l’ennesimo dubbio Arpacal certificherà la qualità dell’acqua al punto di erogazione Sorical o piuttosto della rete idrica comunale? Quale dovrebbe essere la sicurezza data al singolo utente dopo l’allarme sollevato?

Speriamo che a seguito di questo “memento” almeno si intervenga cristianamente a favore delle categorie deboli, ‘dando da bere agli assetati …’”.

E’ quanto si legge in una nota del portavoce Filippo De Blasio del circolo ‘Area dello Stretto’ di Fratelli d’Italia.