Parte da Gallico la 19ma edizione del “Giro amatoriale della Provincia di Reggio Calabria”: al via le iscrizioni

Prende il via il 28 agosto 2022, alle ore 07.00 dal Bar Winner sito sulla via nazionale Gallico, la 19^ edizione del “Giro amatoriale della Provincia di Reggio Calabria”.

La disciplina dei Randonee (Brevetti), è particolarmente promossa dall’Ente ACSI Ciclismo di Reggio Calabria, in quanto, non essendo una gara, snellisce diversi passaggi burocratici e oneri organizzativi per le ASD.

Non sono distanze alla portata di tutti, gli allenamenti sono mirati e solo nel tempo si riesce a maturare la resistenza fisica e mentale a queste e altre distanze quali Km:300-400-600 per poi accedere alla Parigi-Brest-Parigi prova olimpionica che si svolge ogni 4 anni in Francia, ove bisogna percorrere una distanza di Km1200 e 12.000 di dislivello. Il Giro della provincia modificato lo scorso anno, conduce i ciclisti partecipanti dal mar Tirreno al mar Ionio, risalendo lungo il Parco naturale dell’Aspromonte, Polistena, San Giorgio Morgeto, per poi ridiscendere lungo i Borghi di Canolo e Agnana Calabra ai piedi del geosito chiamato “Le Dolomiti del Sud”.

L’organizzazione curata dall’Asd Cicloturistica 2001 ha predisposto 2 punti Controllo, San

Giorgio Morgeto e Bianco, nei 2 punti controllo vi sarà la vidimazione della Carta Viaggio di

ogni ciclista, inoltre è stato predisposto un rifornimento di liquidi e solidi a Bianco.

Le preiscrizioni si chiuderanno alle ore 14.00, di Venerdi 26 agosto 2022, per informazioni e iscrizioni on-line sul sito www.cicloturistica2001.it , quest’ultime sono aperte a tutti i ciclistitesserati ad un Ente di promozione o FCI.