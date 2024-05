L’Aggregazione Funzionale Territoriale di Palmi ( AFT) è una realtà

Nel documento elaborato il 13 dicembre scorso, che allego, al termine di una partecipata assemblea tenutasi presso la sede dell’Associazione ProSalus a cui avevano partecipato tra gli altri Stefania Marino, presidente della ProSalus, il sottoscritto, in qualità di Portavoce Regionale di Comunità Competente, i Sindaci di Palmi Ranuccio e Alessio di Gioia Tauro, in qualità di rappresentante della Assemblea dei Sindaci, il dottore Salvatore Barillaro, Direttore del Distretto della Tirrenica e il dottore Sandro Giuffrida, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, al primo punto era scritto che fosse attivata presso la Casa della Comunità di Palmi una AFT pubblica a sede unica, in tal senso il dottore Barillaro dichiarava, mantenendo l’impegno, che : “nei primi mesi del 2024 sarebbe stata realizzata”.

Siamo felici che con la determina n° 983 del 18 aprile 2024, firmata dal dottore Barillaro, la AFT, composta da 11 medici di medicina generale, che ringraziamo, a partire dal 1° maggio è una realtà che sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Questa importante Struttura sanitaria, che consente di avviare una sanità di prossimità e d’iniziativa verso i cittadini, opererà all’interno della Casa della Comunità, dove già operano gli specialisti ambulatoriali interni, una equipe infermieristica con grande esperienza, un punto prelievi, la camera iperbarica, il Consultorio Familiare e molto altro di cui parleremo in seguito. ….questo è solo il primo passo perché nel documento del 13 dicembre sono contenuti altri punti.

Questo importante risultato si è raggiunto per la forte sinergia che c’è stata con la Dottoressa Di Furia, il dottore Barillaro, la dottoressa Eburnea, l’architetto Ferraro, l’infermiere professionale Violani, gli 11 mmg ed i molti cittadini della Rete di Associazioni di Comunità Competente ottimamente rappresentati da Stefania Marino che da oltre un anno si è attivata per questo nuovo modello assistenziale. Ringraziamo il management aziendale ed auguriamo buon viaggio.