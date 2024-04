Ecoross lancia a Corigliano-Rossano il ‘porta a porta spinto’: “Sfida epocale nella città tra le più estese d’Italia”

Un nuovo capitolo nell’ambito dell’igiene urbana si apre oggi per la città di Corigliano Rossano, la più estesa della Calabria, con il lancio del servizio di raccolta differenziata “Porta a Porta Spinto” su tutto il territorio, voluto dall’amministrazione comunale in carica.

In un clima di gratitudine e apprezzamento, l’Amministratore della società Ecoross Walter Pulignano ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa prima fase, con una menzione speciale per gli informatori e le informatrici ambientali il cui impegno è stato determinante. L’obiettivo principale di questo nuovo servizio è migliorare l’igiene urbana e promuovere una maggiore consapevolezza ambientale tra i cittadini. Per raggiungere questo scopo, sono state implementate diverse attività, con un focus particolare sugli investimenti. Tra le azioni messe in campo, spiccano l’acquisto di nuovi automezzi e attrezzature specializzate, nonché l’assunzione di nuovo personale dedicato. Questi investimenti si rendono necessari per garantire l’efficienza e l’efficacia del servizio di raccolta differenziata “Porta a Porta Spinto”. Un particolare rilievo va dato all’enorme impegno nell’acquisto delle attrezzature, che ha visto la consegna di equipaggiamenti divisi in kit appositamente studiati per soddisfare le esigenze delle utenze domestiche e commerciali. Questo sforzo logistico è stato fondamentale per assicurare un avvio senza intoppi del nuovo servizio e per garantire un supporto adeguato a tutte le famiglie e alle attività commerciali coinvolte.

Il nuovo servizio di raccolta rappresenta un importante passo avanti per Corigliano Rossano nella gestione sostenibile dei rifiuti e nella promozione di comportamenti eco-sostenibili. L’amministratore Pulignano ha ribadito l’impegno a continuare su questa strada, lavorando insieme alla comunità per un futuro più pulito e rispettoso dell’ambiente.

Corigliano Rossano ha già una storia di raccolta differenziata, con risultati che si sono attestati intorno al 43%. Tuttavia, con l’obiettivo fissato al 71%, l’amministrazione comunale ha deciso di fare un passo avanti, ponendo a base di gara il disciplinare tecnico redatto dagli Uffici con la collaborazione del Parco Nazionale di Monza.

Ecoross, aggiudicataria della relativa procedura di gara, sta ora mettendo in atto con grande impegno organizzativo tale nuovo, ambizioso progetto di gestione ambientale, dedicato ad una delle città più estese d’Italia, che supera persino Milano e i capoluoghi calabresi messi insieme. La vastità del territorio di Corigliano Rossano presenta una sfida significativa, con due centri storici, 38 km di costa e numerose contrade.

Il cambiamento avverrà dal 1° maggio, quando i cassonetti stradali saranno definitivamente rimossi, segnando un cambiamento epocale in tutta la città. «Ci aspettiamo una vera e propria rivoluzione nelle abitudini degli utenti, afferma Walter Pulignano, e siamo pronti ad affrontarla con 181 operatori e oltre 100 automezzi a disposizione. Confidiamo che i cittadini accolgano positivamente questo cambiamento. E ci aspettiamo che l’amministrazione comunale, che ha fortemente voluto questo nuovo servizio, faccia la sua parte garantendo i conferimenti e monitorando attentamente l’andamento del servizio. Solo attraverso una efficace collaborazione sinergica potremo garantire il successo di questa importante iniziativa per la nostra città».