A San Marco Argentano festa del Primo Maggio trascorsa “Tra Bacco, Storia, Arte e Passione”

Una festa del PrimoMaggio trascorsa “Tra Bacco, Storia, Arte e Passione” per i numerosi astanti dell’Associazione Culturale Xenìa di Cosenza per l’interessante percorso multisensoriale che comprendeva, nelle splendide sale dell’Abbazia di Santa Maria della Matina di San Marco Argentano (Cs) la ‘personale’ di Stefania Chiaselotti e la degustazione di un vino rosato Dop e di un rosso di uve magliocco provenienti da agricoltura biologica prodotti dall’Azienda agricola della famiglia di Michele e Judith Valentoni, che accolgono i loro ospiti con entusiasmo, calore e simpatia come pochi sanno fare. Un’ attenta disquisizione storica sul sito dell’anno 1065 da parte del cultore d’arte e storico Francesco Paolo Dodaro è stata un valore aggiunto per l’evento culturale, fortemente voluto da Gabriella Coscarella presidente di Xenìa, perchè ha fatto riscoprire brevemente la storia della nostra terra di Calabria in epoca Normanna.