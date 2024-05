De Biase (Forza Italia): “Esperienze positive nel settore sanitario di Lamezia Terme e Onore ai Lavoratori in Occasione della Festa del Lavoro”

“In un momento in cui è fondamentale riconoscere e valorizzare le esperienze positive nel settore sanitario, Forza Italia desidera evidenziare i successi e le testimonianze incoraggianti che emergono dalla comunità di Lamezia Terme.

Nel contesto del suo impegno a difendere e promuovere la sanità pubblica, Forza Italia riconosce l’importanza di sottolineare sia le criticità che le esperienze positive. È fondamentale dare voce ai successi e alle testimonianze di pazienti che hanno vissuto esperienze gratificanti all’interno delle strutture sanitarie.

Recentemente, abbiamo ricevuto la testimonianza di una giovane madre che, rientrando a casa a 20 km di distanza da Lamezia Terme, ha voluto esprimere il suo profondo apprezzamento per il reparto di ginecologia e ostetricia. Questa giovane madre ha sottolineato il sostegno, la cura e l’accoglienza ricevuti da medici, staff infermieristico, operatori sanitari ed ostetriche, e da tutti coloro che giornalmente si dedicano al benessere dei pazienti. Nonostante i pesanti turni di lavoro, è stato commovente per lei e per il suo piccolo bambino sentirsi accolti e supportati in un momento così delicato della loro vita. Le parole di questa giovane madre, che risuonano come un canto di gratitudine, sono un tributo alla generosità e alla professionalità dei nostri operatori sanitari. Con la loro dedizione instancabile, non solo curano i corpi dei pazienti, ma leniscono anche le ferite dell’anima, donando conforto e speranza.

Vogliamo riconoscere il lavoro straordinario di una squadra di uomini e donne illuminati, guidata con maestria dal dottor Iannelli, che ha reso possibile questa esperienza positiva per la giovane madre e molti altri pazienti.

Lamezia Terme non è solo il luogo di esperienze negative nel settore sanitario, ma è anche il palcoscenico di storie di successo e di compassione umana. Queste testimonianze ci ricordano l’importanza di valorizzare e sostenere il lavoro dei professionisti della sanità che ogni giorno si dedicano al benessere dei pazienti.

In questo spirito di riconoscenza e solidarietà, citando le parole di Albert Schweitzer, “Il vero significato della vita è scoprire la propria vocazione, fare del proprio meglio per realizzarla e metterla al servizio degli altri.” E così, nel cammino verso una società più giusta e compassionevole, continueremo a onorare e sostenere coloro che, con amore e dedizione, portano luce e speranza nei momenti di buio.

Forza Italia si impegna a valorizzare e sostenere il lavoro straordinario dei professionisti della sanità, riconoscendo il loro ruolo cruciale nel tessuto sociale e promuovendo una cultura del rispetto e della gratitudine per il loro sacrificio quotidiano.

E più in generale, in questo giorno della “Festa dei Lavoratori”, riflettiamo sul valore del lavoro e sull’importanza di riconoscere il contributo di ogni lavoratore alla crescita e al benessere della società. È un’occasione per celebrare il duro lavoro, la dedizione e il sacrificio di milioni di uomini e donne che contribuiscono al progresso e alla prosperità delle nostre comunità.

In questo spirito di gratitudine, auguriamo a tutti i lavoratori una giornata di meritato riposo e di celebrazione, consapevoli del ruolo fondamentale che ognuno svolge nel tessuto sociale.

Che la Festa dei Lavoratori sia un momento per riconoscere i diritti e valorizzare il lavoro dignitoso in ogni settore, promuovendo un futuro di equità, solidarietà e opportunità per tutti”. Lo afferma una nota del coordinatore di Forza Italia Lamezia Terme, Salvatore De Biase.