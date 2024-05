“Tutti insieme nelle stesse classi”: corre sul web l’appello lanciato da Fiorita

https://chng.it/5rsD59CW4s registrando quasi 500 firme in meno di 24 ore. “E’ indispensabile realizzare una scuola dell’inclusione e valorizzazione delle diversità se si vogliono raggiungere risultati importanti nella progettazione didattico-educativa”. Parte da questo messaggio l’appello lanciato dal sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, per una scuola inclusiva e senza barriere che sta correndo sulla piattaforma web change.orgregistrando quasi 500 firme in meno di 24 ore.

Nella sua riflessione, anche in qualità di docente dell’Unical, Fiorita sottolinea l’importanza che la scuola “dia a tutti le stesse opportunità nel rispetto delle specifiche potenzialità, lavorando ad un progetto comune di crescita umana e didattica. Sono proprio gli alunni con particolari esigenze ad offrire ai loro compagni un’occasione irripetibile di confronto e di conoscenza, indispensabile per orientarsi in una società sempre più complessa e multiforme. Li vogliamo, nelle stesse classi, per sentirli tutti uguali e tutti protagonisti di questa fondamentale storia collettiva che è la scuola”.

Il “manifesto” dal titolo “Tutti assieme nelle stesse classi” è stato sottoscritto congiuntamente da 250 autorevoli primi firmatari del mondo della scuola, dell’università e dell’accademia, oltre che della società civile, i cui nomi si riportano qui di seguito.

