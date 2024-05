Martino (Democraticamente Uniti per la Calabria): “Regione Calabria dichiari stato di emergenza cinghiali”

“La Regione Calabria dichiari lo stato di emergenza cinghiali, i quali, oltre a danneggiare irrimediabilmente le colture rappresentano un veicolo di diffusione della peste suina e della tubercolosi bovina”. E’ quanto afferma agli organi di stampa Ivan Martino coordinatore regionale di Democraticamente Uniti per la Calabria. “E’ una situazione molto critica – prosegue l’esponente politico vibonese – sia dal punto di vista sanitario che gestionale. L’Assessorato Regionale di competenza deve intervenire in tempi celeri e mettere appunto un piano di emergenza per far fronte alla situazione, per stanziare dei fondi e per dare supporto a tutti quegli agricoltori che hanno subito ingenti danni alle colture ed ai capi di bestiame”.