Muore nel Vibonese per esalazioni cisterna: indagini in corso

Indagini dei carabinieri in corso a Filadelfia, nel Vibonese, per far luce sul decesso di F. S., 61 anni, deceduto a causa delle esalazioni provenienti da una cisterna che era intento a pulire attraverso dei solventi. I fumi tossici non gli hanno pero’ lasciato scampo. Ad accorgersi dell’accaduto e’ stata la cognata che lo ha trovato privo di vita all’interno del serbatoio. Sul posto si sono portati i carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno liberato il corpo rimasto incastrato nel serbatoio. Il 61enne viveva in Svizzera con la moglie ed era ritornato da solo a Filadelfia – paese natale – da qualche giorno. (AGI)