Nuoto, i piccoli grandi atleti di Esperienza a Pentimele

Nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 aprile si è svolta, rispettivamente nella piscina Apan “Pianeta Sport” e nella piscina del centro sportivo “Parco Caserta Sporting Village” a Reggio Calabria, la 1° Prova Tempi Esordienti A e Esordienti B per la qualifica ai Campionati Regionali estivi della Federazione Italiana Nuoto.

Tra le società della città di Reggio Calabria, vediamo anche quella del centro sportivo “Andrea Maria” di Pentimele, Esperienza Nuoto che partecipando alla manifestazione porta con sé ben 13 atleti, dell’età compresa tra gli 8 e i 12 anni.

Qui di seguito i nomi:

Alebell Caridi Jass

Cagnino Maria Lourdes

Gangemi Paolo

Gurnari Rosario

Iorfida Stefano Pio

Laganà Greta

Melissari Olga

Musolino Ginevra

Panzera Michele

Ripepi Antonino

Rodà Giada

Spadaro Salvatore

Votano Luca Antonino

I ragazzi, che ormai fanno parte della squadra agonistica della società, sono stati selezionati negli anni dalle lezioni di scuola nuoto del centro sportivo.

Ogni atleta in questa manifestazione è riuscito a mantenere il proprio tempo, come si aspettavano gli allenatori, anche coloro che si sono cimentati in gare nuove, completamente fuori dalla loro routine.

L’allenatore e co presidente Emon Ferruggiara si ritiene particolarmente soddisfatto da queste ultime gare e afferma che “Tutto il duro lavoro e il sacrificio che i ragazzi affrontano ogni giorno durante gli allenamenti, sta dando i suoi frutti e sono fiero della loro determinazione e del impegno che mettono nei confronti di questo sport”.

I piccoli atleti e il loro allenatore adesso attendono la tappa successiva del Campionato Regionale estivo facendo il tifo per i loro compagni di squadra di Categoria che saranno i prossimi a mettersi in gioco nella prova tempi nelle giornate del 11 e 12 maggio a Cosenza.