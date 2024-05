Presentata la rivista ‘Terredamare’, Molinaro: “Calabria può contare su varietà di ‘turismi'”

“A San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, ho partecipato alla presentazione della nuova Edizione della Rivista ‘Terredamare’ che prende il nome dall’omonimo Consorzio che ne è l’editore. Esprime il sentimento (amare) e attrattiva (mare). Abbraccia diverse prospettive: economiche, sociali, culturali, turistiche, storiche, ambientali e, in una dinamica di rete, rafforza i valori degli associati e raggiunge molteplici target con messaggi ad hoc, diversificati, chiari, interessanti e strutturati”.

Lo dichiara, attraverso una nota, Pietro Molinaro componente della Commissione Consiliare agricoltura e turismo.

“Un brand – prosegue – intriso di valori che ha contribuito a fare la storia turistica del Tirreno Cosentino e della Calabria. La promozione è chiara – afferma – ma non dobbiamo accontentarci! Recentemente l’Istat ha certificato che il fatturato del turismo aumenta e grazie anche al potenziamento della mobilità, in cui crede fortemente il Presidente Occhiuto, la scia può essere favorevole perché possiamo contare su una varietà di “turismi” in grado di produrre un effetto moltiplicatore. Una mia proposta: visto il sistema scolastico avanzato, con varie specializzazioni del tirreno-cosentino, occorre realizzare un ITS (Istituto Tecnico Superiore) academy nell’ambito “Turismo e Attività Culturali”.

“La mia riconoscenza e stima verso chi lavora generosamente e offre il proprio tempo e il proprio “sapere” per la divulgazione e la conoscenza del territorio. Ritengo necessaria l’attività Legislativa del Consiglio Regionale, come avvenuto recentemente con l’approvazione della Legge n.21/2024 che tutela e valorizza la grotta e la spiaggetta dell’Arcomagno nel Comune di San Nicola Arcella, esaltando l’identità e l’unicità della Calabria”.