I piccoli dell’asilo nido “Noi con i Bambini” di San Roberto alla scoperta del mondo delle api

In occasione della Giornata Mondiale delle Api, i piccoli dell’asilo nido “Noi con i Bambini” di San Roberto hanno partecipato a un evento organizzato in collaborazione con l’associazione no profit “GAYA – Mondo di Unione” di Calanna, dedicato alla scoperta del meraviglioso mondo delle api e all’importanza della loro salvaguardia.

Istituita dall’ONU, la Giornata Mondiale delle Api mira a sensibilizzare il pubblico sul ruolo cruciale che queste “sentinelle dell’ambiente” svolgono. Le api sono essenziali per la biodiversità e la produzione alimentare, ma sono minacciate dalla riduzione dell’habitat, dall’uso di pesticidi, dall’inquinamento e dal cambiamento climatico. Con questo evento, l’associazione “GAYA – Mondo di Unione” e l’asilo nido “Noi con i bambini” hanno voluto coinvolgere anche i più piccoli in questa importante causa.

I piccoli hanno così imparato che rispettare la natura significa ascoltare i suoi tempi e spazi, comprendere i suoi ritmi e agire di conseguenza. Attraverso giochi, laboratori creativi e racconti, i bambini hanno scoperto come le api lavorano e quanto siano fondamentali per il nostro ecosistema.

Durante la giornata si è dato vita ad un laboratorio di panificazione, che ha permesso ai bambini di vivere tutto il ciclo dal chicco alla forma di pane. Questo laboratorio, perfettamente in linea con il modello educativo B612, che prevede di far sperimentare direttamente i bambini utilizzando tutti e cinque i sensi, ha offerto un’esperienza completa e immersiva.

Guidati dagli educatori e dai volontari dell’associazione, i piccoli hanno macinato il grano utilizzando un piccolo mulino, prodotto la farina e impastato il pane. Per dare continuità alla giornata delle api, i bambini hanno utilizzato colori naturali come la curcuma, il nero di seppia e il rosso della barbabietola, riproducendo i colori delle api nei loro impasti. Quello che hanno preparato è stato infornato di fronte a loro, creando un’esperienza sensoriale completa e coinvolgente.

La giornata è stata anche un’opportunità per i genitori di partecipare alle attività insieme ai loro bambini, creando un momento di condivisione e apprendimento comune. Grazie alla guida di Valentina e alla collaborazione del personale dell’asilo, grandi e piccoli hanno vissuto un’esperienza unica e irripetibile immersi nella natura.

La Giornata Mondiale delle Api al Nido “Noi con i Bambini” è stata dunque un successo, unendo educazione e divertimento in una giornata dedicata alla scoperta e al rispetto della natura. I bambini hanno imparato che, anche con piccoli gesti, possono contribuire a proteggere le api e, di conseguenza, l’ambiente. Questa esperienza ha rafforzato l’importanza di crescere con un forte senso di responsabilità verso il nostro pianeta, ascoltando e rispettando i ritmi della natura.

“Cos’è la natura se non rispettare i suoi tempi, i suoi spazi? La natura ci parla. Il suo tempo è il nostro tempo. Un tempo da rispettare, da comprendere, da seguire”.

Con queste parole, Valentina ha concluso una giornata indimenticabile, lasciando nei cuori dei piccoli e dei grandi partecipanti un prezioso insegnamento sulla vita e sulla sostenibilità.

Alla fine della giornata, ogni bambino ha ricevuto da GAYA un pane a forma di ape, un dolce ricordo di questa esperienza speciale e dell’importanza delle api nel nostro ecosistema.