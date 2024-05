In Calabria il primo evento nazionale dedicato alla didattica digitale

Si terrà giovedì 24 maggio alle ore 10.30 in Calabria presso il Palazzo della Provincia di Cosenza, e per la prima volta a livello nazionale, l’evento dedicato alla didattica digitale e al processo di trasformazione digitale delle scuole.

Durante l’evento rivolto ai dirigenti e promosso dalla Provincia di Cosenza in collaborazione con Morgan s.r.l., azienda leader del settore web service, verrà presentata la nuova applicazione di comunicazione interattiva per la didattica digitale pensata come un social network facile da utilizzare e che consente ai fruitori/partecipanti di inviare e ricevere informazioni o comunicazioni in un unico digital workspace.

L’obiettivo è quello di rendere l’ambiente scolastico partecipato e inclusivo favorendo nuove modalità di insegnamento coinvolgenti e in grado di stimolare le abilità digitali e offrire maggiori opportunità di apprendimento per gli studenti.

Si tratta di uno strumento che favorisce una comunicazione interattiva efficace e che mette al centro il lavoro dei docenti con la possibilità di personalizzare, in modalità digitale, la tipologia di contenuti delle lezioni in base alle diverse esigenze delle classi e degli studenti per una didattica inclusiva e potenziata.

Un sistema che consente il passaggio dalla mera informazione alla relazione e che, su invito, connette le persone o gli uffici interessati – allo sviluppo, in rete, di uno stesso progetto e non solo – in modo asincrono, veloce e interattivo in un settore, quello scolastico, ancora troppo farraginoso e che oggi ha la possibilità di integrare forme innovative di dialogo mirato con le diverse categorie di utenza: alunni, famiglie, docenti, dipendenti dell’amministrazione scolastica, pubbliche amministrazioni locali, cittadini, imprese, ONG.

Strumenti didattici, dunque, facili da usare anche per chi non ha conoscenze informatiche e che attraverso i quali sarà possibile trattare testi, foto, immagini video, tracce audio e formule matematiche con grande semplicità grazie ai format predefiniti, personalizzabili a piacere per ogni tipo di necessità e senza alterare il look&feel della comunicazione. Ma anche e soprattutto capaci di far dialogare e interagire docenti e studenti in un modern workspace che si autoalimenta grazie al lavoro di tutti, accessibile da remoto in qualsiasi momento garantendo importanti risultati sia sul profilo didattico di ogni singolo studente ma anche importanti ricadute sullo sviluppo del territorio.

All’evento interverranno:

Rosaria Succurro, Presidente Provincia di Cosenza;

Giuseppina Princi, Vice Presidente Regione Calabria;

Loredana Giannicola, URS Calabria Ufficio V

Giovanni Bilotti, Commissione Accessibilità UICI Cosenza

Presentazione piattaforme: PLUG & DESY – MORGAN SRL