Catanzaro, domani “Maggio dell’Arte” fa tappa a largo Pianicello: le informazioni su programma e isola pedonale

Mercoledì 22 maggio 2024, dalle ore 17.30, a Largo Pianicello ritorna il Maggio dell’Arte, la manifestazione culturale e artistica organizzata dall’Amminstrazione Comunale in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Conservatorio Tchaikovsky, Liceo Artistico “De Nobili” e Comune di Pentone che animerà la città fino al 26 maggio. Il programma del 22 maggio: Esposizione artistica e giochi a cura dell’Accademia di Belle Arti; Perfomance musicale di chitarra jazz con Carlo Baldi a cura del Conservatorio Tchaikovsky; Ricordo di Michela Murgia “Ho vissuto tante vite” nell’ambito del Festival “Gutenberg”; Laboratorio di lettura a cura di “Divercity”. Per l’occasione, la funicolare resterà aperta fino alle 23.45. In più, a largo Pianicello sarà in vigore l’Isola pedonale.



Le disposizioni sull’isola pedonale: Dalle ore 15,00 a fine manifestazione istituzione del divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati su Largo Pianicello;

Dalle ore 16,00 a fine manifestazione Istituzione di Area Pedonale nel tratto

Compreso tra Santa Maria di Mezzogiorno e Largo Pianicello, I resident che potranno accedere alla ZTL di Pianicello da via Monte/via XX settembre dall’ingresso di via Santa Maria di Mezzogiorno all’altezza dell’ex barcaccia dovranno procedure per via Cefalì e via G.de Jessi.