Corigliano-Rossano: approvato il progetto di adeguamento strutturale per la scuola di via Nizza

È stato approvato in Giunta il progetto definitivo per l’adeguamento strutturale della scuola di via Nizza per un importo complessivo oltre un milione di euro, finanziati dall’Unione Europea con il programma NextGenerationEu nell’ambito del PNRR- M2C4, con il contributo GSE (Gestione Servizi Energetici), meccanismo incentivante per migliorare l’efficienza energetica, oltre a favorire le fonti rinnovabili e dal comune di Corigliano-Rossano.

La scuola primaria oggetto di finanziamento, sita a Schiavonea, fu completata nell’aprile del 1974 ed è stata oggetto di analisi di vulnerabilità sismica nel 2019, in occasione di tale studio furono effettuate una serie d’indagini volte ad avere contezza della resistenza dei materiali. Altre indagini furono svolte nel 2023.

Gli interventi previsti sulla struttura principale sono sostanzialmente volti ad eliminare le modalità di crisi di tipo fragile degli elementi; a scongiurare il ribaltamento delle tamponature; ad aumentare la capacità portante degli elementi per i carichi statici; “chiudere la maglia” dei telai; ridurre la massa sismica; aumentare la capacità della struttura di resistere alle azioni orizzontali indotte dal sisma.

Una opera, pertanto, di adeguamento sismico congiunto ad un intervento di efficientamento energetico per una struttura sicura e confortevole.