“Il CCNL – Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti da Farmacia privata”: l’occasione di crescita e confronto offerta dall’Ordine dei Farmacisti di Catanzaro. Svolto l’evento formativo, domenica 19 maggio

Un appuntamento molto importante, quello offerto dall’Ordine dei Farmacisti della provincia di Catanzaro, con il patrocinio di Federfarma Nazionale e della Fondazione “Il Caduceo”. L’occasione per chiarire aspetti meritevoli di approfondimento, alimentati da confronto e dibattito tra professionisti del presente e del futuro. La sala convegni dell’Ordine ha ospitato ieri mattina, domenica 19 maggio, l’evento formativo dal titolo “Il CCNL – Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti da Farmacia privata”.

Un incontro indubbiamente partecipato che ha riscontrato un’elevatissima adesione, con una interazione dinamica tra i presenti­.

“Una giornata molto importante, poiché siamo in fase di rinnovo del contratto collettivo nazionale, che ci aiuterà a mettere in evidenza quelle che saranno le nuove mansioni per i dipendenti delle farmacie – spiega il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Catanzaro, Vitaliano Corapi -, i quali dovranno dare il loro costante impegno nella farmacia dei servizi”. Nell’aprire i lavori con i suoi saluti, il presidente Corapi quindi pone in risalto gli argomenti affrontati: “Così facendo, potremo essere aiutati ad avere quelle risposte che noi farmacisti non riusciamo a fornire, spesso, perché le novità talvolta superano la realtà che viviamo”.

Saluti e ringraziamenti a cui si unisce anche il professor Massimo Fresta, coordinatore del Nucleo di Valutazione dell’UMG di Catanzaro: “Il mondo della farmacia è estremamente variante e talmente in evoluzione che, proprio la figura del farmacista collaboratore diventa particolarmente preziosa, vista la carenza nel panorama nazionale”, osserva. “Stiamo vivendo una fase di cambiamento e il CCNL rientra in quest’ottica – sottolinea il professor Fresta -, perciò capiremo come adeguare la figura del farmacista ‘a tutto tondo’ alle sfide che si presentano, su tutte la farmacia dei servizi, uno stimolo per crescere sul piano professionale e culturale, ma anche una possibilità lavorativa per ciò che riguarda l’aspetto remunerativo”.

Una domenica segnata dall’aggregazione e dal confronto, quindi, grazie agli interventi dei relatori, che hanno avvalorato l’iniziativa: gli avvocati Marco Conti, consulente legale di Federfarma Nazionale ed Eugenio Nucci, consulente dell’Ordine dei Farmacisti di Catanzaro, hanno dialogato con la sala, argomentando i propri elaborati, insieme al ragioniere Alessandro Scalise, consulente del lavoro, il quale ha illustrato degli aspetti tecnici, prendendo ad esempio casistiche frequenti.

Tutto ciò, dunque, al fine di capire meglio quelle dinamiche di ambito sindacale, nell’applicazione concreta del contratto. Essenziale, tra l’altro, il confronto diretto che si è creato tra farmacisti e ha reso la giornata ricca di contenuti e spunti su cui riflettere, per una crescita condivisa della categoria.