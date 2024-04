Auto contro tir: un morto nel Catanzarese

Un uomo e’ morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale 106, in localita’ Roccani, nel comune di Simeri Crichi, nel Catanzarese. L’uomo era alla guida di una Kia Sportage che si e’ scontrata frontalmente con un Tir. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, mentre il 118 intervenuto con un’ambulanza e con elisoccorso non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La statale 106 e’ chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. (AGI)