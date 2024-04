Addio all’ex sindaco di Maida, Natale Amantea. De Nisi: “Perdiamo tutti qualcosa”

«Perdiamo tutti qualcosa».

Francesco De Nisi, consigliere regionale e segretario di Azione in Calabria, manifesta sentimenti di sincero cordoglio per la scomparsa di Natale Amantea, storico sindaco di Maida e più volte consigliere alla Provincia di Catanzaro.

«Un modo di essere politico unico e particolare quello di Natale Amantea – aggiunge De Nisi -, sempre caratterizzato da uno sguardo d’insieme delle istanze provenienti dai territori e dalle popolazioni di cui, senza mai risparmiarsi e con occhio lungimirante, ne ha interpretato bisogni e sollecitazioni».

De Nisi, parlando di Amantea, ne ricorda «l’indole intrisa di spontaneo umanesimo e propensione all’aiuto che lo hanno fatto diventare un sicuro baluardo non solo per l’intera comunità maidese ma per tutto il circondario» e si stringe «alla famiglia e ai due figli, tra cui Galdino, attuale sindaco di Maida e suo degno successore».