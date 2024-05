Cosenza: il cordoglio del Sindaco Franz Caruso per la scomparsa del prof. Alfio Cariola

Profondo cordoglio è stato espresso dal Sindaco Franz Caruso per la scomparsa del Prof.Alfio Cariola, Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche ed Ordinario di “Economia e Gestione delle Imprese” dell’Università della Calabria.

“Partecipo commosso al dolore dei familiari – ha scritto Franz Caruso nel suo messaggio di cordoglio – per la scomparsa di Alfio Cariola, mio caro amico, eccellenza del corpo docente dell’Università della Calabria e membro del Senato accademico. Di eccelse qualità professionali ed umane, il prof.Cariola – ha sottolineato Franz Caruso – lascia una traccia indelebile nel suo cammino di docente appassionato, sia per quanto ha saputo costruire nella sua carriera universitaria, punteggiata da numerose pubblicazioni, studi e ricerche, condotte con profonda dedizione, rigore ed impegno, sia per le relazioni umane che è riuscito a tessere con la comunità accademica e, soprattutto, con i suo studenti. Facciamo veramente fatica ad immaginare di non poterlo più incontrare, perché ogni qual volta accadeva, era veramente un piacere immenso conversare ed intrattenersi con lui. In questo triste momento – ha concluso Franz Caruso – giungano, a tutta la comunità accademica, le espressioni di vicinanza dell’intera Amministrazione comunale di Palazzo dei Bruzi”.